GREIN. Der Musiksommer in Grein wird nochmals richtig heiß. Der Kulturverein Grein lädt am Donnerstag, 3. September 2020, 19.30 Uhr, in den 20er Hof Grein – Hauptstraße 20 - zu einem Konzert mit der Band Salon Odjilà rund um die Greiner Musikerin Manuela Kloibmüller.

Tango, Roma-, Balkan-Jazz werden bei Schönwetter im 20er Hof in Grein geboten, bei Regen geht es ins Stadtkino Grein. Salon Odjilà bedeutet Musik, die direkt in Herz und Hüfte geht. Orient und Okzident, Euphorie und Melancholie bestimmen den Sound von Salon Odjilà. Die Formation aus Oberösterreich trifft genau den Ton, der ohne Umwege die Seele durchdringt. Unbändige Spielfreude und Lust am Ungewöhnlichen vereint diese musikalische Truppe. Mit einem leichtfüßigen Groove etabliert sie sich als unwiderstehliche Live-Combo. Ihre Musik schlägt unbekümmert Brücken zwischen dem hier und dem dort und die Musiker sind unterwegs im Schmelztiegel der Weltmusik.

Salon Odjilà – feiner Liedersalon – herrlich groovig und schräg improvisiert.

Eintritt: 16/18.- (Kids bis 15 Jahre frei)

Karten erhältlich im Fundus (Christoph Lettner), Hauptstraße 20, 4360 Grein

oder per Emailreservierung auf kultur@kulturvereingrein.at

Wolfgang Weissengruber – Saxophone, Keys, Flute

Manuela Kloibmüller – Akkordeon, Vocals

Werner Weissengruber – Bass, Trumpet, Keys

Mtthias Elseer – Dums, Percussion