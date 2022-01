GREIN, WALDHAUSEN. Im Februar steht eine schwer kranke Frau auf der Straße. Bis Ende Jänner muss Erika T. ihre Miet-Wohnung räumen. Sie wurde gekündigt. Wegen ihrer Erkrankungen, die die anderen Mieter nicht mehr aushielten. Eigentlich hätte die Frau nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt bereits am 31. Dezember 2021 ihre Wohnung verlassen müssen. Die Wohnungsgenossenschaft war gnädig, verlängerte die Frist.



Helferin ist am Ende

Vier Monaten versuchte eine ehrenamtliche Helferin (Frau der Redaktion bekannt) für Erika T. eine Wohngelegenheit zu finden. Im privaten und im sozialen Bereich. Vergeblich. „Ich kann nicht mehr. Bin fertig. Bin am Ende. Es ist eine große Schande, dass sich in einem der reichsten Länder der Erde niemand für diese Frau zuständig fühlt. Sie hat ihr Leben lang eingezahlt. Wer kann verantworten, dass jetzt eine 71 Jahre alte Frau auf der Straße leben soll? Soll sie jetzt im Winter auf der Straße erfrieren? Ich fühle mich wie ein Ping-Pong-Ball. Ich wurde immer im Kreis geschickt“, sagt die Helferin.

"Ich habe Hunger"

„Ich habe nichts mehr zum Essen. Ich habe Hunger“, fleht Erika T. beim Besuch der BezirksRundschau ihre Vertrauensperson an. Miete und Medikamente fressen einen Großteil der Pension auf. Gegen Monatsende ist kein Geld mehr da. Selber kochen kann die Frau nicht mehr. Höchstens aufwärmen. Die Betreuerin bringt regelmäßig Essen vorbei. Schon seit 2015 hilft die Frau Erika T. über die Runden.



"Ihr Kind Ronny"

Frau Erika T. lebt alleine, keine Verwandte. Einzige Bezugsperson ist „ihr Kind Ronny“, das von ihr umsorgt wird. Es gibt Geschenke zu Weihnachten, Ostern, Essen. Sie geht mit Ronny spazieren. Ronny war auch mit ihr im Krankenhaus. Ronny ist eine lebensgroße Kleinkind-Puppe.

Seit Dezember 2021 unterstützt das Rote Kreuz Erika T. bei der Medikamenteneinnahme. Dosiert alles für eine Woche. Nur so kann man die Erkrankung in den Griff bekommen. Vorher war das nicht so. Daher die Beschwerden der Nachbarn, die es nicht mehr aushielten mit Frau Erika T. Die Beschwerden führten zur Kündigung der Wohnung. Die BezirksRundschau machte jEntscheidungsträger im Bezirk auf den Fall aufmerksam. Reaktionen gab es noch keine. Erika T. will in ein Seniorium. Die dafür nötige Pflegestufe fehlt aber.