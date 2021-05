PERG. Vor einigen Wochen siedelte sich auf einem Masten beim Bahnhof ein Storchen-Paar an – sehr zur Freude vieler Perger. Nun gibt es die nächste frohe Botschaft: Drei Küken sind ab dem 18. Mai geschlüpft, berichtet der OÖ. Storchenbeauftragte Robert Gattringer von der Naturschutzbund-Regionalgruppe Machland. Diese sind auf Bildern von Herbert Rockenschaub ersichtlich. Ob der Nachwuchs durchkommt, hängt auch vom Wetter in den nächsten Wochen ab.

Foto: Herbert Rockenschaub

Am Horst in Grein freut man sich ebenfalls über Nachwuchs: Gattringer berichtet von zwei Küken, die er kürzlich gesichtet hat. In Saxen schlüpften sogar vier Jung-Störche.

