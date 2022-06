WALDHAUSEN. Die Nepomuk See-Festspiele mit den ARTworkers gehen vom Donnerstag, 7. Juli bis Sonntag, 10 Juli, in das 4. Jahr. Gespielt wird am Nepomuk-Teich beim Stift Waldhausen. Unter dem Motto „Freigeister“ wird ein musikalischer Querschnitt von Pop über Musicals zu Schlagern und ein Reigen an Tanz präsentiert, der die Vielfältigkeit der darstellenden Kunst widerspiegelt. Musikbeispiele: Lass die Sonne in dein Herz, Mondlicht (Cats), Zwickts mi, Time Warp (Rocky Horror Show), Valerie (Amy Winehouse), Gegen den Wind (Udo Jürgens) usw.

Mitwirkende: Kristiana Decker, Anja Hrauda, Jaqueline Bocskay, Cordula Feuchtner und Stefan Ried. Musikalische Leitung: Cordula Feuchtner. Idee & Regie: Christian Böhm. Licht: Alex Hofer.

Karten: Trafik Pilz, Waldhausen, 07260 4245 tabak@trafik-pilz.at

Abendkassa. Freie Platzwahl.