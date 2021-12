Wo wird im Bezirk Perg getestet, wo gibts Gurgeltests? Alle Antigen- und PCR-Teststraßen sowie die Ausgabestellen der PCR-Gurgeltests für zuhause im Überblick.

Informationen zur Corona-Situation im Bezirk Perg finden Sie hier.

Antigen- und PCR-Tests in Langenstein & Perg



In der Stadt Perg, Fadingerstraße 1, kann man sich täglich am Montag und Mittwoch sowie Freitag bis Sonntag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 19 Uhr auf das Corona-Virus testen lassen. Antigen- und PCR-Tests werden durchgeführt, Betreiber ist die Firma WEMS.

Die zuvor im ehemaligen Bezirksgericht Mauthausen angesiedelte Teststraße ist ins frühere Gemeindeamt Langenstein, Hauptstraße 71, umgezogen. Dort werden Antigen- und PCR-Tests durchgeführt: Montag und Mittwoch von 10 bis 12.30 Uhr und 13 bis 19 Uhr. Dienstag sowie Donnerstag bis Sonntag von 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Anmeldung für alle Teststraßen unter oesterreich-testet.at



PCR-Gurgeltests für zuhause



Seit 29. November gilt das PCR-Gurgeltest-Angebot auch im Bezirk Perg. Ein negatives Ergebnis wird direkt in die App „Grüner Pass“ übernommen bzw. gilt als 3G/2,5-G-Nachweis. Die PCR-Gurgel-Sets können in den ausgewählten Ausgabestellen abgeholt werden, zu Hause wird dann nach vorheriger Registrierung auf www.ooe-gurgelt.at gegurgelt und schließlich in einer der Sammelboxen bei den Abgabestellen eingeworfen. Das Ergebnis wird per SMS oder E-Mail übermittelt.

Ausgabe- und Abgabestellen im Bezirk Perg

Spar Luftenberg , Oberfeldstraße 2

, Oberfeldstraße 2 Eurospar Mauthausen , Albern 3

, Albern 3 Spar Hannes Trauner, Marktplatz 5, Mauthausen

Spar express, Poschacherstraße 10, Mauthausen

Interspar-Hypermarkt Perg , Naarner Straße 75

, Naarner Straße 75 Spar-Supermarkt, Herrenstraße 3, Perg

Eurospar Grein , Breitenangerstraße 8

, Breitenangerstraße 8 Spar-Kaufhaus Klaus Wall, Parkring 1, Ried in der Riedmark

Spar Wolfgang Haas, Jörgenberg 19, St. Georgen am Walde

Spar Supermarkt, Wimminger Straße 1, St. Georgen an der Gusen

"OÖ gurgelt" – so wird der PCR-Test durchgeführt





Antigen- und PCR-Tests in Apotheken



Auch die Apotheken Perg, St. Georgen an der Gusen und Schwertberg bieten kostenlose Antigen- und PCR-Tests vor Ort an. Telefonische Anmeldung bei der jeweiligen Apotheke ist notwendig.

Standorte für Antigen-Tests



Grein, Feuerwehrhaus: Montags 13.30 bis 17 Uhr, mittwochs und donnerstags 8 bis 12 Uhr, freitags 13.30 bis 16.30 Uhr.

Pabneukirchen, Pfarrzentrum: Montags von 8 bis 12 Uhr. Mittwochs von 13.30 bis 17 Uhr.

Waldhausen, Stift: Dienstags 14 bis 17 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr.

Antigen-Selbsttests unter Aufsicht



Viele Gemeindeämter bietet Antigen-Selbsttests unter Aufsicht an, teilweise nur mit Anmeldung – nähere Auskunft beim jeweiligen Gemeindeamt. Wenn keine Ortsangabe, dann im jeweiligen Gemeindeamt:

Arbing: Montag bis Freitag von 7 bis 11 Uhr, Dienstag zusätzlich von 13 bis 16.30 Uhr. Anmeldung unter 07269/37510

Baumgartenberg: Montag bis Donnerstag jeweils von 6.30 Uhr bis 10 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr. Freitag von 6.30 Uhr bis 10 Uhr. Samstag von 8 bis 10 Uhr

Dimbach: Montag bis Freitag, jeweils von 6.30 bis 8.30 Uhr. Anmeldung unter 07260/75 070

Mitterkirchen: Montag von 7 bis 10 Uhr, Dienstag von 7 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Donnerstag von 7 bis 12 Uhr.

Münzbach: Montag bis Freitag jeweils von 6:30 bis 8:30 Uhr. Ort: FF Münzbach. Anmeldung unter oesterreich-testet.at

Naarn: Dienstag und Donnerstag jeweils von 16 bis 18 Uhr. Anmeldung unter 07262/582 5520

Pabneukirchen: Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils von 18 bis 19 Uhr. Ort: Pfarrzentrum. Anmeldung unter oesterreich-testet.at

Rechberg: Sonntag bis Donnerstag jeweils von 17 bis 19 Uhr. Ort: Feuerwehrhaus. Anmeldung unter oesterreich-testet.at

St. Georgen am Walde: Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 12 sowie von 13 bis 18 Uhr. Anmeldung unter oesterreich-testet.at

Saxen: Montag bis Donnerstag jeweils von 15 bis 18 Uhr. Zusätzlich mittwochs von 7 bis 11 Uhr und donnerstags von 7 bis 10 Uhr. Freitag von 7 bis 11.45 Uhr. Anmeldung unter oesterreich-testet.at

Schwertberg: Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr, Montag zusätzlich von 6 bis 8 Uhr

Um einen koordinierten Testablauf sicherzustellen, wird um Anmeldung unter oesterreich-testet.at gebeten. So können Wartezeiten und Menschensammlungen vermieden werden.