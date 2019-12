MAUTHAUSEN (eg). Das Team der Raiffeisenbank Mauthausen verkaufte Punsch für den guten Zweck. „Besonders in der Vorweihnachtszeit möchten wir ein wenig mehr soziale Wärme in die Herzen der Besucher bringen“, sagt Bankstellenleiterin Birgit Lettner. Sie überreichte der von Geburt an beeinträchtigten Sandra Eilmsteiner aus Mauthausen einen Scheck über 730 Euro für ihre geplante Delphin-Therapie, die sehr teuer ist. Sandra und ihre Eltern freuten sich über die unerwartete finanzielle Unterstützung.