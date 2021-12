ST. GEORGEN/WALDE, DIMBACH, PABNEUKIRCHEN. Mit einem Hilferuf wendet sich die Ortsstelle des Roten Kreuzes St. Georgen am Walde an die Bevölkerung von St. Georgen/Walde, Dimbach und Pabneukirchen. Zu wenige Freiwillige aus den drei Gemeinden des Versorgungsgebietes, daher kann derzeit nicht mehr an sieben Tagen rund um die Uhr das Rettungsfahrzeug direkt in St. Georgen/Walde besetzt werden. Die Ortsstelle St. Georgen/Walde ist aktuell am Sonntag und am Mittwoch in der Nacht unbesetzt.



Versorgung sichergestellt

„Die Versorgung von Patienten ist weiterhin gegeben und durch die Nachbardienststellen sichergestellt. Überdies steht das gut eingeführte First Responder System in St. Georgen/Walde zur Verfügung. Das sind freiwillige Mitarbeiter der Ortsstelle, die bei medizinischen Notfällen ausrücken. Sie werden parallel zum Rettungsdienst alarmiert. Ziel ist, die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit qualifiziertem Personal zu überbrücken“, informiert Christian Geirhofer, Bezirksgeschäftsleiter vom Roten Kreuz.

2.000 Stunden nicht abgedeckt

„Damit die Ortsstelle St. Georgen/Walde rund um die Uhr einsatzbereit sein kann, müssen 17.000 Stunden besetzt sein. 7.500 Stunden sind durch berufliche Mitarbeiter abgedeckt. 9.500 Stunden müssten freiwillige Rettungssanitäter leisten. Derzeit leisten 50 Ehrenamtliche rund 7.500 Stunden. 2000 Stunden sind somit nicht gedeckt. Daher benötigen wir rund 15 Ehrenamtliche, in erster Linie aus den Gemeinden St. Georgen/Walde, Dimbach und Pabneukirchen“, informieren Ortstellenleiter Christoph Fürst und Dienstführende Eva Hahn von der Ortsstelle St. Georgen/Walde.



Arbeitsgruppe gegründet

Abwanderung, Pendler, älter werdende Mitarbeiter: Das sind die Hauptgründe, warum die Versorgung rund um die Uhr durch die Ortsstelle derzeit nicht mehr möglich ist. Eine Arbeitsgruppe mit Christoph Fürst, Eva Hahn, Andreas Schwaighofer, Konrad Schiefer, Sonja Bauer und Gemeindearzt Gerald Moser sucht schon einige Zeit engagiert Lösungen, um dem Engpass der ehrenamtlichen Mitarbeiter entgegenzuwirken.

Christoph Fürst: „40 Jahre konnte die Ortsstell ihre Aufgaben rund um die Uhr zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. Daher unsere eindringliche Bitte: „Helft uns beim Helfen. Werdet Rettungssanitäterin, Rettungssanitäter. Interessenten bitte einfach melden: st-georgen-walde@o.roteskreuz.at