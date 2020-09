Nationalrats-Abgeordnete Sabine Schatz folgt Karl Weilig als neue Vorsitzende der Volkshilfe im Bezirk Perg. Ihr Credo: Gemeinsam und solidarisch für gerechte Chancen für alle.



BEZIRK PERG. Bei der Bezirkskonferenz der Volkshilfe Bezirk Perg im Gasthaus Tinschert in Schwertberg löste Sabine Schatz, Abgeordnete zum Nationalrat aus Ried in der Riedmark, den Schwertberger Vizebürgermeister Karl Weilig als Vorsitzenden ab. Weilig und Anton Aichinger, Bürgermeister außer Dienst von Mitterkirchen, wurden zu ihren Stellvertretern gewählt.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der Volkshilfe,“ erklärte Schatz nach der einstimmigen Wahl. Gerade die Corona-Krise wirke sich auf viele Menschen negativ aus, immer mehr seien armutsgefährdet. „Wir wollen auf diese Situation aufmerksam machen, solidarisches Handeln einfordern und auch selbst solidarisch wirken“, sagte die neue Vorsitzende und verwies auf die gemeinsame Schultaschen-Aktion mit den Kinderfreunden Mühlviertel. „Das ist nachhaltig, erleichtert Familien den Schulstart und ermöglicht den Kindern bessere Chancen“, so Schatz.

Dank an ehemaligen Vorsitzenden Karl Weilig



Als Ehrengäste waren bei der Konferenz der Vorsitzende der Volkshilfe Oberösterreich, Michael Schodermayr, und Volkshilfe OÖ-Geschäftsführer Karl Osterberger anwesend. Gemeinsam mit Schatz bedankten sie sich bei Weilig, der seit 2016 Vorsitzender war, für sein Engagement. Michael Schodermayr betonte die Wichtigkeit der Bezirksvereine als sozialpolitisches Rückgrat der Volkshilfe. „Ich freue mich daher auf die Zusammenarbeit mit der neuen Vorsitzenden, die in ihrer Funktion auch im Landesvorstand der Volkshilfe Oberösterreich vertreten sein wird“, so Schodermayr. Das Danke-Fest für die Mitarbeiter der Volkshilfe-Einrichtungen im Bezirk Perg musste Corona-bedingt verschoben werden.