BEZIRK. Wie der Bezirks-Abfallverband informiert, ist es nicht möglich, abgeschossene Feuerwerkskörper oder Feuerwerksbatterien in den Sammelzentren zu entsorgen. Eine Entsorgung hat über den Restabfall zu erfolgen. Auch pyrotechnische Versager dürfen nicht in einem Sammelzentrum abgegeben werden, denn diese sind nicht als Abfall einzustufen.

Händler sind per Gesetz verpflichtet pyrotechnische Blindgänger zurückzunehmen. Beim Kauf der Böller bei mobilen Verkaufsständen stellt sich dies allerdings als schwierig dar, weil diese nach Silvester meist nicht mehr anzutreffen sind.

Schäden für die Umwelt

Michael Reiter: „Bedenken Sie beim Kauf auch die Umweltauswirkungen! So schön sie auch sind, die Silvesterkracher, so gefährlich sind sie für Mensch, Tier und Umwelt! Produziert werden sie unter miserablen Arbeitsbedingungen, oft von Kinderhänden. Beim Feuerwerk in der Silvesternacht werden neben den Lärmemissionen auch viele gefährliche Schwermetalle freigesetzt (Strontium, Arsen, Blei, Selen, Caesium) und die Feinstaubwerte in Städten übersteigen die Grenzen um ein Vielfaches. Übrig bleibt im neuen Jahr jede Menge Abfall in der Umwelt - auf Wiesen, Äckern und in den Gewässern - der für wild lebende Tiere und unsere Nutztiere gefährlich werden kann und zudem ein unschönes Bild hinterlässt!"