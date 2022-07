GREIN, Was wird aus dem Schiffmeisterhaus in Grein? Das historische Gebäude ist im Besitz von Ernst Grillenberger aus Baumgartenberg. Lorenzo De Chiffre, Lehrender an der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU Wien, und 18 Studierende präsentierten ihre hypothetische Nachnutzungs- und Umbaukonzepte für das gesamte Areal.



Neun Projekte

Neun mögliche Projekte wurden von den jugendlichen Querdenkern vorgestellt. Mit Projektbeschreibungen, Bildern, Modellen und Video: Gemeindehaus-Gemeinschaftshaus, Badehaus, Ressourcenhaus, (Kunst) Handwerkshaus, Wohn-Atelier, Generationenhaus, Fremdenzimmer-Nahversorger-Gastronomie, Wasserhaus, Kindergarten. So könnte im Wsasserhaus Platz für ein Hochwasser-Forschungszentrum, ein Archiv für dokumentierte Hochwässer Platz finden.

Debatte über Stadt-Entwicklung

Lorenzo De Chiffre: „Wichtige Grundlage für die Arbeiten waren die vorgefundene Raumstruktur und das verdeckte Potential. Die Projektideen sind als Grundlage für eine Debatte über das Entwicklungspotential Greins zu sehen. Die Ideen der Studierenden sind jenseits des Massentourismus und der Immobilienspekulation ausgerichtet“.



Experten Meinung

Lob gab es von drei Anwesenden Experten. Anton Karner, ehemaliger technischen Geschäftsführer der HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft: „Ich bin begeistert, was die Studierenden durch ihr Querdenken neu entwickelt haben. Sie haben Bedürfnisse für Grein aufgezeigt, die im Allgemeinen nicht diskutiert werden. Architekt Thomas Stöckl: „Die Projektvorschläge kommen zur richtigen Zeit. Der historische Stadtteil soll bewohnt und belebt werden. Es sind spannende Projekte. Karl Hohensinner, der den Studierenden bereits im Frühjahr eine Einführung über die Geschichte des Schiffmeisterhauses gab: „Es ist erfreulich, wie einfühlsam die Studierenden einen Altstadtteil gleichzeitig behüten und weiterentwickeln. Dabei die Bevölkerung einbinden.“

Begeistert zeigte sich auch Hausherr Ernst Grillenberger von der Vielfalt der Nutzungs-Ideen. Ddie Umsetzung wird wohl eine Mischung der Vorschläge sein. Natürlich soll sich die Projektverwirklichung auch finanziell „tragen“.

Die Präsentation ist noch bis 8. Juli täglich von 14 bis 18 Uhr im Schiffmeisterhaus geöffnet.