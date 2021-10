Ab Montag, 18. Oktober, je nach Wetterlage, werden von Turmakrobaten in schwindelnder Höhe das Turmhelm-Kreuz und Vierungs-Kreuz montiert. Zuvor werden die Kreuze am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 9 Uhr bei der Sonntagsmesse feierlich gesegnet. Derzeit ist das Turmhelm-Kreuz in der Stiftskirche zu besichtigen.

Im Sommer 2021 wurde der löchrig gewordene Turmhelm der Stiftskirche saniert. Die undichten Stellen des Kupferdaches und die Schäden des verheerenden Hagels vom 13. Juli 1984 sind repariert. Dabei wurden auch das 2,5 Meter hohe, 1,5 Meter breite und ca. 80 kg schwere Turmhelm-Kreuz sowie das etwas kleinere „Vierungskreuz“ am Kirchendach von der Firma Almer aus Pöllau in der Oststeiermark abgebaut.

Pfarrprovisor Karl Wögerer: „In Pöllau wurden beide Kreuze nachgeschmiedet und neu blattvergoldet. Hans Leonhardsberger „Nussi“ und Hans Hader haben dankenswerterweise das renovierte Turmkreuz aus Pöllau mit dem Anhänger nach Waldhausen gebracht, wo es jetzt in einer Seitenkapelle der Stiftskirche aufgestellt ist und in seiner imposanten Größe bestaunt werden kann. Turmkreuzsteckungen sind immer ein Fest der ganzen Pfarre. Wegen Corona ist aber eine größere Menschenansammlung nicht möglich. Damit aber alle Interessierten an diesem einmaligen Ereignis teilhaben können, wird bei der Steckung beider Kirchenkreuze mit einer Drohne ein Video gemacht, das später bei einem Gottesdienst gezeigt und auch auf der Homepage der Pfarre Waldhausen zu sehen sein wird.“

Die Gesamtkosten der Sanierung des kupfergedeckten Turmhelms mit seinen drei Zwiebeln, zwei Laternen und die beiden renovierten Kreuze belaufen sich auf rund 17.000 Euro.