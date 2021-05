GREIN. Die Werkstätte der Lebenshilfe Grein feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. "Wir laden ein zu einem Rundgang der besonderen Art. Unter dem Mott 'Was ist normal' wird die Stadt zu einem Galerieraum", freut sich der Leiter der Lebenshilfe Grein Walter Edtbauer. Zu sehen sind Werke von Marianne Kloibhofer, Pelin Orvat, Alina Arutiunova, Helmut Haider, Gernot Aschauer und Lenuta Bacrau, alles Künstler aus dem Atelier "Am Ufer", Werkstätte Grein. Begleitet und gefördert werden diese Künstler von Sarah Kamleitner, Ana Maria Brandstätter, Willibald Katteneder und Monika Reichhuber.

Die Kunstwerke der Stationen 2 und 11 können käuflich erworben werden. Bei der Station 2 am Kai werden Geschichten aus Ton, Skulpturen zum Staunen gezeigt. Bei der Station 11 in der Schlossgasse befindet sich die "Galerie in der Box". Hier werden Meinungen zur Normalität übersetzt in leuchtende Malerei. Die 13 Kunststationen findet man am Kai, im kleinen Stadtpark, in der Hauptstraße, am Stadtplatz, in der Schlossgasse und in der Greinburgstraße. Unter den Eröffnungsbesuchern und Rednern mit vielen lobenden Worten waren Bürgermeister Rainer Barth, Lebenshilfe-Vizepräsident Josef Stockinger und Lebenshilfe-Geschäftsführer OÖ Gerhard Scheinast. Beim Rundgang erklärte Pelin Ovat die einzelnen Stationen. Gabriele Daniel und Silke Koch leiteten die musikalische Umrahmung. Die Objekte sind bis Ende September zu besichtigen.

Auskunft: Atelier am Ufer 26, 4360 Grein, 07268-5130.