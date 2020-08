Starkregen – 3. August 2020

Eine Kaltfront die über den Alpen zu liegen kam und verwellte sorgte für ein Starkregenereignis! Verbreitet regnete es im Bezirk Perg über Stunden kräftig! So kamen in Perg binnen 12 Stunden 66mm Niederschlag zusammen! Das meiste davon rund 60mm fielen in 6 Stunden! In Dimbach waren es 57,2mm, in Waldhausen 53,6 und in Naarn 52,2mm!

In Saxen und in Grein mussten die Feuerwehren zu Überflutungen ausrücken!

Auch kommende Nacht sind weitere Regenschauer der zum teil intensiv und über Stunden andauern kann möglich!