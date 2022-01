Als Lehrer und Hauptschuldirektor hat er Spuren hinterlassen. Ein Nachruf.

PERG. Heinrich Kamelreiter, Lehrer und lange Hauptschuldirektor in Perg, ist am 29. Dezember im 80. Lebensjahr verstorben. Der Familienmensch hinterlässt seine Gattin Edith und die Töchter Katharina und Eva. In Schwertberg mit sechs Schwestern aufgewachsen, maturierte er im Aloisianum in Linz und absolvierte danach die Lehrerausbildung. Er unterrichtete Mathematik, Naturgeschichte und Kurzschrift. Kamelreiter wirkte zunächst an den Volksschulen St. Georgen am Walde, Naarn und Dimbach sowie den Hauptschulen Grein und Waldhausen.

Lehrer und Direktor in Perger Schulen

1966 kam er an die Hauptschule Perg, in der er 22 Jahre lang viele Schüler bestens auf die Zukunft vorbereitete. Er war bei Schulskikursen gerne dabei und organisierte Wandertage. 1988 wechselte er als Direktor an die Hauptschule 2 Perg, die er bis zu seiner Pensionierung 2001 leitete. In schwierigen Zeit des schulischen Umbruchs zeigten sich seine Qualitäten. Ob seiner menschlichen Führung wurde er vom Kollegium sehr geschätzt. Auch im Ruhestand blieb er der Schule jahrelang verbunden. Zu seinem Abschied von der HS 1 hatte der begeisterte Radfahrer ein Fahrrad erhalten, mit dem er danach bei jedem Wetter in seine neue Schule, die HS 2, fuhr. Der Verstorbene stand dem Christlichen Lehrerverein im Bezirk vier Jahre als Obmann vor. Er organisierte für die Lehrer Pfingstreise und Skiwoche.

Kultur, Natur, Stammtisch waren ihm wichtig

Heinrich Kamelreiter war vielseitig interessiert. Als Kultur- und Musikfreund unternahm er gerne anspruchsvolle Reisen. In jüngeren Jahren bereiste er mit dem Wohnmobil die Länder. Er konnte sich für die Natur begeistern, in Norwegen genauso wie auf der steirischen Alm oder im Mühlviertel beim Schneeschuhwandern. Er galt zudem als botanisch versiert.

Der Stammtisch beim Gasthof Manner trauert um seinen Präsidenten: Bei der Gründung vor 40 Jahren war Kamelreiter auf Lebenszeit gewählt worden. Der sonntägliche Stammtisch war ihm stets ein Anliegen.

meinbezirk.at/perg