PABNEUKIRCHEN, GREIN. Die Außenstelle Pabneukirchen der Polizeiinspektion ist weiterhin rund um die Uhr unter 059133-4325 erreichbar. Wobei eine Weiterleitung des Anrufs erfolgt, sofern kein Polizeibeamter auf der Dienststelle anwesend ist. Am 1. April 2021 erfolgt die Umwandlung des Polizeipostens Pabneukirchen in eine Außenstelle der Polizeiinspektion Grein.



Bezirks-Polizeikommandant Florian Engler informiert: „Polizeiinspektionen und Außenstellen von Polizeiinspektionen haben weder Öffnungszeiten, noch vorgegebene Zeiten für den Parteienverkehr. Die Polizei ist 24 Stunden und sieben Tage über den Notruf 133, sowie die Servicenummer 059133 erreichbar. Die Außenstelle Pabneukirchen der Polizeiinspektion ist weiterhin unter 059133-4325 erreichbar. Dadurch ist die Abarbeitung sämtlicher Anliegen der Bevölkerung, die den Wirkungsbereich der Bundespolizei betreffen, sichergestellt.“

Der Gendarmerieposten in Pabneukirchen mit den Gemeinden wurde am 1. April 1873 errichtet. Nach exakt 148 Jahren erfolgt nun am 1. April 2021 die Umwandlung in eine Außenstelle der Polizeiinspektion Grein. Zuletzt wurden vom Posten Pabneukirchen neben Pabneukirchen die Gemeinden St. Thomas, St. Georgen am Walde und Dimbach betreut. Ab 1. April ist die Polizeiinspektion Grein für diese Gemeinden zuständig. Der neue Zuständigkeitsbereich umfasst zehn Gemeinden mit einer Fläche von etwa 300 Quadratkilometern und rund 17.000 Einwohnern. Für den Streifendienst und die polizeilichen Aufgaben wird die Polizei Grein künftig 25 Planstellen zur Verfügung haben.