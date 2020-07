PABNEUKIRCHRN, BAD KREUZEN. Harsche Kritik gab es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Pabneukirchen am zu langsamen Breitband-Internetausbau in der Gemeinde Pabneukirchen. In diesem Zusammenhang fielen Worte wie Wahnsinn, Katastrophe, man muss Druck machen, Anschluss bezahlt und nicht gemacht usw. Die BezirksRundschau ging diesen Vorwürfen nach und fragte bei Riepert Informationstechnologie OG aus Bad Kreuzen nach, die im Breitbandausbau in Pabneukirchen führend tätig ist. Das Unternehmen übermittelte eine Liste aller vom Unternehmen umgesetzten und genehmigten Projekte (am Ende des Beitrags).



Hier die umfangreiche Information von Gerald Riepert:

Ehrlich gesagt bin ich schon etwas verwundert, ja und auch enttäuscht über Aussagen im Gemeinderat. Der Großteil unseres Unternehmens arbeitet hart daran, die Glasfasertechnik zu den Leuten zu bringen.



Ausgangssituation

Während die meisten Gemeinden in Österreich noch überlegen, wie sie den Glasfaserausbau angehen könnten, haben wir bereits vor einigen Jahren die Initiative ergriffen und damit begonnen. Von den bisher bekannten, großen Anbietern war keinerlei Engagement in unseren Gemeinden zu erkennen.

Ortskern Pabneukirchen-gute Breitbandversorgung

In Pabneukirchen haben wir die Situation, dass wir im Ortskern und "Markt Süd" eine recht gute Breitbandversorgung über das alte A1-Kupfernetz haben und eine Versorgung mit Glasfaser deshalb noch nicht so dringend ist. Ganz anders sieht es natürlich im "Umland" aus.

"Startschuss" in Pabneukirchen mit vielen Anschlüssen

Der Startschuss in Pabneukirchen erfolgte in Neudorf. Hier entstanden eine Menge neuer Einfamilienhäuser und A1 war aus Mangel an freien Leitungen nicht in der Lage, diese unmittelbar mit Festnetz-Internet zu versorgen. In einer gemeinsamen Anstrengung aus Gemeinde, den "Neudörfler" Unternehmern (auch die "Pablick"-Unternehmer) und uns gelang es, die Gebäude mit echtem FTTH Glasfaser-Internet zu versorgen. Hätten wir das nicht gebaut, würden diese Haushalte heute komplett unversorgt dastehen. Außerdem wurden Betriebe im Ortskern, für die eine Glasfaserversorgung unternehmenswichtig ist, ebenso bereits ans Netz angeschlossen.

Weiterer Ausbau

Mit dem damaligen Bürgermeister Johann Buchberger haben wir dann vereinbart, dass in weiterer Folge alle Möglichkeiten der Mitverlegung von Glasfaser-Infrastruktur mit anderen Leitungsträgern genutzt werden sollen. Genau so wurde es auch umgesetzt: Als die Wasserleitung über "Weghofer" bis "Naderer/Hader" gebaut wurde, haben wir mitverlegt (und mitbezahlt). Den Lückenschluss von der Ortszentrale bis zur Landesstraße haben wir in Alleinverlegung realisiert. In weiterer Folge haben wir viele weitere Möglichkeiten der Mitverlegung ausgeschöpft, meistens in Kooperation mit Ebnerstrom. Auch beim Kanal bis "Heimelsteiner". Stets haben wir unseren Künettenanteil auch bezahlt. Eine kleine Übersicht über die erfolgte Bautätigkeit siehe anbei. Weiters sind Anschlusswünsche eingegangen, die in die Trassenplanung mit aufgenommen wurden.

Als nächstes gibt es nun die Herausforderung, diese entstandenen "Inseln" tatsächlich ans Netz anzubinden. Das erfordert eine Menge weiterer Bautätigkeit in Alleinverlegung. Es ist ein komplett neues Netz zu errichten. Dazu haben wir bei Bund und Land um Förderung angesucht und diese auch zugesprochen bekommen. Für die zeitliche Einordnung ist auch wichtig zu wissen, dass alleine zwischen dem Stellen des Förderantrags bis zu einer Entscheidung durch die Förderstelle ca. 10 Monaten vergehen. In den kommenden Monaten und Jahren werden diese Projekte nun umgesetzt werden.

Ungeduld verständlich

Es ist verständlich, dass so mancher Bürger/so manche Bürgerin bzw. Gemeinderat schon ungeduldig ist. Aber für die Umsetzung dieser geförderten Baumaßnahmen geben uns die Förderstellen bis zu vier Jahre Zeit, aus guten Grund, diese brauchen wir auch. Wie überall sind nämlich die Ressourcen begrenzt und es ist unmöglich, "alles auf einmal" zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Bis jedes Haus in Pabneukirchen über einen FTTH Glasfaseranschluss verfügt, werden noch viele Jahre vergehen. Das ist aber keineswegs abnormal sondern ein ganz normaler Prozess.

"Wir sind die Letzten"

Derzeit verfügen nur rund 1.9% der österreichischen Haushalte über einen Glasfaseranschluss (siehe zB https://futurezone.at/produkte/oesterreich-bleibt-bei-glasfaser-auf-dem-letzten-platz/400853762)

Selbst wenn also Anschlüsse erst in einigen Jahren in Betrieb gehen, gehören diese immer noch zu den ersten - österreichweit gesehen. Das ist für Ungeduldige ein schwacher Trost, aber Fakt.

Selbst in der Bezirkshauptstadt Perg, in der wir mit den Ausbauarbeiten begonnen haben, verfügen erst 34 % der Haushalte über eine Anschlussmöglichkeit. Wobei "erst" nicht stimmt - 34% ist eine sagenhaft gute Zahl im Vergleich zum Ö-Schnitt.

"Anschluss bezahlt und noch nicht geliefert"

Bei Bestellung eines geförderten Anschlusses berechnen wir 240,00 Euro Anzahlung, das wird so kommuniziert und ist auf dem Bestellformular klar ersichtlich. Es kann dann durchaus mehrere Monate, in Einzelfällen sogar Jahre dauern, bis der Anschluss dann tatsächlich gebaut und hergestellt wird. Das ist keinesfalls außergewöhnlich.

Die Corona-Zeit hat die Inbetriebnahme-Termine zusätzlich ordentlich durcheinander gebracht. Anschlüsse, die unbedingt für "Home office" benötigt wurden und der Tiefbau bereits abgeschlossen war, haben wir in dieser Zeit vorgezogen, um berufliche Nachteile der Kundinnen und Kunden zu vermeiden. In diesem Sinne gebührt unseren Mitarbeitern ein großer Dank - unsere Mitarbeiter haben in solchen Fällen auch in der Zeit des Lockdowns in den Haushalten der Kunden gearbeitet. Natürlich unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen.

Überblick über die Glasfaser-Bautätigkeit in Pabneukirchen

Bereits errichtet in Pabneukirchen:

• Container als Ortszentrale

beim Freibad wurde ein Container installiert, in dem die Technik für alle Pabneukirchner Glasfaser-Hausanschlüsse untergebracht werden kann (genügend Reserven)

• Trasse Container - Anrei – Weghofer – Blindenhofer – Heimelsteiner

• Trasse Wetzelsberg 23 – Wetzelsberg 32 – Trafo Ebnerstrom (Mitverlegung Stromleitung)

• Trasse Container – Freibad – Fa. Hochstöger – Bäckerei Aschauer

• Trasse Pabneu – Neudorf 6/7/8/34 – Neudorf 4/3/2/1 – Neudorf alle neuen Siedlungshäuse

• Trasse Riedersdorf 35/36/32/44/40/34 „Bruckner“ – Mitverlegung Ebnerstrom

• Trasse Landesstraße – Nieder-Schreineredt 1 und 2 – Mitverlegung Ebnerstrom

• Trasse Neudorf 22 – Schreineredt 12/13/33 – Mitverlegung Ebnerstrom

• Trasse Landesstraße – Henndorf 31 (Hinterleitner) – Henndorf 23 – Henndorf 24 (Rauh) – Henndorf 30 (Obereder) – Henndorf 22 (Steinkellner) – Mitverlegung Ebnerstrom

• Schulberg – Mitverlegung mit Ortsbeleuchtung

Bereits genehmigte Projekte:

• Anbindungstrasse von Trafo „Pabneu“ bis Inselnetz „Bruckner“, um diese anzubinden

• Anbindungstrasse von „Bruckner“ bis Inselnetz „Henndorf“, um diese anzubinden

• Anbindungstrasse von Neudorf 27 über Güterweg Ebmer bis Neudorf 22, um die Insel anzubinden

• Anbindungstrasse „Heimelsteiner“ bis „Ascherwirt“

• Trasse von Ober-Eisendorf 17 (Bad Kreuzen) über Ober-Eisendorf 7 + 8 über „Moky“ über Unter-Eisendorf 1-5, Unter-Eisendorf 7 bis Neudorf 34

• Thomastal 23 – Thomastal 26



Ungefördertes Bauvorhaben:

• Mitverlegung Straßensanierung Sonnleitn