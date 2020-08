Eine Familie übernachtete auf einer Insel in der Donau zwischen Mauthausen und Enns. Am nächsten Tag war ihr Boot verschwunden. Die FF Mauthausen eilte zu Hilfe.



MAUTHAUSEN. In den frühen Morgenstunden des 1. August wurde die FF Mauthausen zu einer Personenrettung auf der Donau alarmiert. Eine vierköpfige Familie hatte die Nacht zuvor auf der langgezogenen Insel zwischen Mauthausen und Enns verbracht. In der Nacht dürfte sich das Boot, mit dem die Familie tags zuvor die Überfahrt auf die Insel vorgenommen hatte, gelöst haben und war am nächsten Morgen nicht mehr aufzufinden. Somit saßen die Familie und ihr kleiner Hund auf der Insel fest. Aus diesem Grund rückte die FF Mauthausen um 6 Uhr morgens mit dem A-Boot aus, um der Familie aus ihrer unglücklichen Lage zu helfen. Zusätzlich wurde die Insel mit einer Zille abgefahren, um nach dem vermissten Boot Ausschau zu halten. Das abgetriebene Boot wurde schließlich ca. 20 Kilometer stromabwärts von der Schleusenaufsicht Wallsee-Mitterkirchen aufgefunden. Von dort konnte das unversehrte Boot von seinem Besitzer wieder sicher Richtung Mauthausen gesteuert werden. Um 7.30 Uhr war der Einsatz beendet.