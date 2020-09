Ein pensionierter St. Georgener Installateur schafft, woran sich selbst große Unternehmen noch immer die Zähne ausbeißen: Energie aus der Natur in jeder Form zu sammeln, diese Quellen innovativ zu verknüpfen und mit einer durchdachten Regelung stets das Maximum aus ihnen herauszuholen. Jetzt ist sein Konzept für den Energyglobe 2020 nominiert und der rührige Tüftler hofft auf viele Unterstützer unter den Leserinnen und Lesern der Bezirksrundschau beim Online-Voting.

ST.GEORGEN/GUSEN. Egal ob es der erste alltagstaugliche Solarcarport mit E-Auto-Tankstelle ist, ein im Winter brachliegender Pool und eine Regenwasserzisterne sein Haus heizen oder das neue "Haus der Erinnerung" am Bergkristall-Gelände nicht nur Strom für Gedenkstätte und E-Ladestelle, sondern auch gleich für die Trinkwasserbrunnenanlage der Gemeinde St. Georgen liefert: Rudolf Weimann hat Lösungen gefunden, mit denen er Laien wie Experten regelmäßig verblüfft und begeistert. Das Land OÖ zeichnete ihn 2019 mit dem Oö. Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit aus, ebenso die Gemeinde St. Georgen, die er als Experte in Energiefragen berät.

Die Bezirksrundschau hat Rudolf Weimanns Weg von Anfang an begleitet und mehrere seiner Ideen vorgestellt. Hier ist eine ausführliche Zusammenfassung seiner Projekte zu finden, nähere Informationen zum genutzten Energiepotential im Haus der Erinnerung hier.

Online-Voting für Energyglobe OÖ 2020

Beim heurigen Energyglobe-Award wurde das Konzept "Kraftwerk Sonne" des 61-jährigen Pensionisten nun nominiert. Coronabedingt läuft der wichtigste Energie- und Umweltpreis Österreichs heuer großteils im Internet ab, auch die Preisverleihung wird in sehr reduziertem Rahmen stattfinden. Die Preisträger werden mittels Online-Voting ermittelt. Wir sind der Meinung, dass es sich Rudi Weimann definitiv verdient, aus seinem Heimatbezirk tatkräftige Unterstützung zu erhalten.

Zum Voting für Rudolf Weimann

Das Voting ist bereits freigeschaltet. Bis 18. September 12 Uhr werden die Stimmen gezählt. Jeder Voter hat eine Stimme man einmal pro Stunde, mit der man das jeweilige Lieblingsprojekt pushen ´kann. Unter den Mitmachenden werden außerdem attraktive Preise aus dem Umweltbereich verlost.