Das Verbund-Kraftwerksteam arbeitet seit September an der Revision der zweiten Maschine in Abwinden-Asten. Damit gelingt es, dass die Anlage noch vor Weihnachten wieder ans Netz geht und das gesamte Kraftwerk seine volle Leistung bereitstellen kann.



LUFTENBERG, ASTEN. Das Energieunternehmen Verbund, Betreiber der großen Donaukraftwerke in Oberösterreich, wartet regelmäßig die Maschinensätze in seinen Wasserkraftwerken. Die Mitarbeiter im Kraftwerk Abwinden-Asten arbeiten seit September unter strenger Einhaltung aller Covid-19-Vorsorgemaßnahmen an der Revision der Maschine 2. Die Arbeiten sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen sein, damit das gesamte Wasserkraftwerk über den Jahreswechsel wieder voll einsatzbereit ist.

Maschinen müssen trotz Lockdown gewartet werden



„Wir sind täglich draußen, damit drinnen alles läuft“, bezieht sich der für Revisionen in den oberösterreichischen Donaukraftwerken zuständige Betriebsingenieur Kurt Schauer auf die Arbeiten in der Lockdown-Zeit. „Die regelmäßige und sorgfältige Wartung der Turbinen und Generatoren erhöht die Langlebigkeit der Maschinen und die reibungslose Funktion in der Stromerzeugung - damit die Versorgung weiterhin gesichert ist." Das Kraftwerk Abwinden-Asten liefert Strom für fast 300.000 Privathaushalte.

Die Wartungsarbeiten im Detail



Aktuell wird der komplette Maschinensatz 2 von insgesamt neun Maschinen grundüberholt. Bei der Kaplan-Turbine werden Kavitationsschäden am Laufrad und an der Laufradnabe behoben sowie der Korrosionsschutz aufgetragen, Dichtungen an der Turbinenwelle erneuert und Leckagen behoben. Der Kühlkreislauf der Maschine wird von einem offenen auf einen geschlossenen Kreislauf umgebaut. Zusätzlich erfolgt hier Elektromontage und Einbindung in die Leittechnik. Der Stator und Rotor des Generators sowie dessen Kühlsystem werden auf Schäden kontrolliert, diese repariert und Anlagenteile vorbeugend erneuert. Auch der Einlaufrechen wird saniert, um den Erzeugungsverlust zu minimieren. Und schließlich wird das gesamte Hydrauliksystem umfassend überprüft, im Konkreten die Pumpen und Motoren.

Verbund betreibt in Oberösterreich vier Wasserkraftwerke an der Donau. Sie erzeugen gemeinsam insgesamt rund 5,2 Milliarden Kilowattstunden Strom, das ist Strom aus Wasserkraft für ungefähr 1,5 Millionen Privathaushalte.