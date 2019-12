Die starken Regenfälle führten am Samstagabend zu chaotischen Zuständen in Mauthausen (Bezirk Perg): Im dort gastierenden Weihnachtszirkus stand das Wasser. Lamas, Kamele und Pferde mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Wie auch vergangenes Jahr gastiert auch heuer wieder der "5. Oberösterreichische Weihnachts-Circus“ von Alex Kaiser im Donaupark. Bereits während der Vorstellung am Samstagnachmittag war durch den starken Regen bereits mehrmals der Strom ausgefallen, hieß es von den Verantwortlichen.

Gegen Abend dann floss das Wasser aus den Zelten der Tiere nicht mehr ab, die Feuerwehr Mauthausen wurde alarmiert, es war zu einer "großflächigen Überflutung" gekommen, wie es vonseiten der Feuerwehr Mauthausen hieß. Feuerwehrmänner rückten aus und brachten die Zirkustiere - Kamele, Lamas und Pferde - in Sicherheit. Die Tiere konnten noch am Samstagabend zurück in ihre Unterkünfte. Nachdem das Wohlergehen der Tiere gesichert wurde, konnte die Feuerwehr den Einsatz erfolgreich abschließen.

+++ Jüngster Sohn mit 1,5 Jahren als Clown

Oberösterreichischer Weihnachtszirkus

Folgende Attraktionen bietet der 5. Weihnachtszirkus in Mauthausen noch bis 6. Jänner 2020

- Hochseilakrobaten aus Kasachstan. Akrobatik in 10 Metern Höhe auf einem Drahtseil

- Künstlerduo aus Polen: Aufgestapelte Stühle auf vier Weinflaschen - in acht Metern Höhe macht der Akrobat einen Handstand

- Die Clowns Beppo, Bambino und Bartolino

- Clown Bartolino mit Hundevorführung - war bereits beim Supertalent in Polen auf der Bühne

- jüngster Clown und Sohn der Familie Kaiser, Patise präsentiert sich dem Publikum mit 1,5 Jahren als Clown

- 55 Tiere hat Circus Kaiser und Direktor Alex Kaiser präsentiert spanische Noriker (Tiger), andalusische Hengste

- Meiwen Kaiser präsentiert erstmals die viel beachtete Jonglage mit mexikanischen Hüten. Sein Auftritt bei einem Zirkusfestival in Japan fand beachtliches Echo.

Vorstellungen täglich um 16 Uhr, Freitags und Samstags um 15 und um 19 Uhr

Am 24.12. nur um 13 Uhr - Neujahr 1.1.2020 spielfrei

Am 24.12. großer Kindertag: für Kinder nur 7 Euro auf allen Plätzen außer Loge.

Zirkuskasse täglich von 12-13 Uhr, Kartenreservierungen unter der Telefon-Nummer: 0660/6150116

24.12.2019 - 14 Uhr Kindervorstellung

Geplant ist auch die Taufe eines Kamel-Babys. Besucher können Namensvorschläge auf Zettel schreiben und abgeben. Glückskind zieht einen Zettel und den darauf befindlichen Namen erhält das Kamelbaby.