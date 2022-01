Georg Hörmann steht wieder in seiner Handybörse. Er hat den Kampf gegen Corona gewonnen.

MAUTHAUSEN, ST. THOMAS. „Corona ist scheiße. Ich war doppelt geimpft. Ich habe aber auch eine Autoimmun-Erkrankung, die man im ersten Lockdown diagnostizierte. Die Impfung hat mir das Leben gerettet, sagten die Ärzte“, erzählt Georg Hörmann, 21, Chef der Handybörse Mauthausen aus St. Thomas/Blasenstein.

Sein Krankheitsverlauf

Hohes Fieber mit 40 Grad, Glieder- und Kopfschmerzen, Atemnot, Schwindel, Sauerstoffmangel. Beatmung mit Maschinen auf der Intensivstation. Keine Bewegung möglich. Danach: Alles war anstrengend. Gehen lernen mit Rollator und Beatmung mit Sauerstoffflasche auf dem Rollator.

Das Kind lebt

Georgs Mutter: „Wenn das eigene Kind ums Leben kämpft, bedeutet ein einfaches OK auf WhatsApp die schönste Nachricht. Man weiß, das Kind lebt. Es muss einem bewusst werden, dass diese Krankheit sehr heimtückisch ist in ihrem Verlauf und man sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen anstecken kann.

Suche nach Intensivbett

Georg erlebte vergangenen November, was es bedeutet, dass nicht so einfach ein Intensivbett frei ist, wenn man es dringend braucht. Zwei Krankenhäuser wurden mit der Rettung angefahren, bis ein Bett zur Verfügung war. Es folgte eine mehrwöchige Dauerüberwachung auf der Intensivstation und die Verabreichung von Blutplasma mit Antikörpern und von vielen Medikamenten. Die Beatmung bedeutet Schwerstarbeit. Durch mehrmaliges Umlagern am Tag wurde versucht, die Atmung zu erleichtern. Die Teams in den Krankenhäusern leisten wirklich ihr Bestes und haben unsere absolute Wertschätzung und Dankbarkeit verdient."

"Meine Gefühle im Krankenhaus"

Im Rückblick sieht Georg Hörmann seinen Krankenhausaufenthalt so: „Das Atmen wurde schwer gegen den Druck der Maschine. Es grenzte an Folter. Ich war hilflos, hatte dennoch keine Angst. Ich habe wenig über meine Situation nachgedacht, weil ‚I kanns net ändern. Is halt so.‘ Ich habe zunächst die Schuld für mein Leiden bei anderen gesucht. Aber das dann aufgegeben, um meinen geistigen Gesundheitszustand aufrecht zu erhalten. Schmerzmittel halfen. Darüber konnte ich mich aber wenig freuen, da ich in meinem Zustand keine Kraft dafür aufbringen konnte. Ich verlor das Zeitgefühl. Jeder Tag kam mir länger und länger vor. Am Tiefpunkt meines Aufenthalts im Krankenhaus gab es kein Nachdenken und keine Emotionen mehr. Ich war wütend auf andere, auf das Internet und die Leute, die falsche Informationen verstreuen. Als es mir wieder besser ging, kam die Dankbarkeit. Dankbar für die, die sich bei mir telefonisch gemeldet haben, um zu fragen, wie es geht. Dankbar für die Mitarbeiter in den Krankenhäuser,, die mich gepflegten, behandelten und wieder gesund gemacht haben.







Georg wird Unternehmer

Georg Hörmann schloss eine Koch- und Kellner-Ausbildung in Bad Leonfelden erfolgreich ab. Nach der Schule stelle er fest, dass die Küche nicht der richtige Platz für ihn ist. Nach Schnuppertagen und Vorstellungsgesprächen fand er eine Anstellung als Lehrling für Einzelhandel und Telekommunikation in der Handybörse Mauthausen. Kurz darauf schloss sich auch seine Mutter dem Handybörse Team an. Georg schaffte in zwei Jahren verkürzter Lehrzeit zwei ausgezeichnete Berufschul-Zeugnisse. Auch die Lehrabschlussprüfung im September 2019 schaffte er mit Auszeichnung. Im Oktober 2019 trat der Chef der Handybörse an Georg heran und fragt, ob er die Handyböse kaufen und übernehmen möchte. Am 1. Jänner 2020 wurde Georg zum Firmenchef und Filialleiter.







"Alles wird wieder normal"

Im Frühjahr 2021 wechselte die Handybörse in ein neues Geschäft im Erdgeschoss des Donauparks. Hier ist eine optimale Präsentation der Angebote möglich und auch genügend Platz für Reparaturen. "Was die Zukunft bringt, ist ungewiss. Nur so viel weiß ich. Alles wird wieder normal. Corona wird es nicht ewig geben. Lockdowns und Masken werden eines Tages verschwunden sein, und auf diesen Tag freue ich mich", sagt Georg Hörmann.