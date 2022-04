WALDHAUSEN. Wenn die Plattler-Mentscha im Altarraum ihr Können zum Besten geben und Opernsänger Robert Holzer vom Chor seine Stimme erschallen lässt, dann ist es ein musikalisches Fest. So etwas hat der Bezirk noch nicht gehört und gesehen. 14 Musikgruppen, Chöre und Solisten ließen am Sonntag, 10. April, die Stiftskirche Waldhausen erklingen. Am Programm stand das „Konzert für Ukraine“. Veranstalter war die Pfarre Waldhausen mit Pfarrprovisor Karl Michael Wögerer und dem musikalischen Leiter Musikschuldirektor Wolfgang Rosenthaler. Unterstützt wurde die Benefiz-Veranstaltung von der Gemeinde Waldhausen mit Bürgermeister Franz Gassner und der örtlichen Firma Wöran, Dachdecker und Spengler. Die Schüler der Mittelschule schmückten die Stiftskirche mit über 180 Friedenszeichnungen. Die Volksschüler verteilten Friedensrosen mit Sprüchen. Die "Waldhausener Friedenskarte", gezeichnet von Felix Bauer, Mittelschule Waldhausen, trägt auf der Rückseite das "Gebet um Freiden" von Bischof Glettler, Innsbruck. Die Friedensglocke erklang für eine Gedenkminute. In der Pause gab es im Stiftshof eine Agape. Mit der Hymne der Ukraine und der Bundeshymne klang die fast dreistündige Veranstaltung aus. 800 Besucher und Mitwirkende gingen und fuhren tief beeindruckt nach Hause.



Die Mitwirkenden waren

Chöre: Volksschule, Mittelschule, Woid-Voice, Chor der Katholischen Jugend Waldhausen, Musikverein Waldhausen, Grein Brass, Egerländer Musikanten, 3/4 Musikanten, Mühlviertler Posaunen Quartett, Landesmusikschule Grein-Waldhausen, Plattler Mentscha aus Waldhausen, die Solisten Robert Holzer, Christa Steinkellner und Josef Kaiserreiner, Orgel.



„Aufstehen, aufeinander zugehen“

In seinen Grußworten wies Pfarrprovisor Karl Michael Wögerer auf den Artikel der Menschenrechte der Vereinten Nationen hin „Wir alle tragen Verantwortung gegenüber anderen“. Und setzte fort: „Wir setzen ein Zeichen 'Aufstehen, aufeinander zugehen'.“ Wögerer bedankte sich beim Organisator Wolfgang Rosenthaler, beim Sponsor Firma Wöran und den vielen Besuchern für ihre Spenden.



Freiwillige Spenden

Freiwillige Spenden wurden erbeten. Das Geld geht an die Bezirksstelle vom Roten Kreuz Perg. Die Spenden werden für die Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine im Bezirk Perg verwendet.

Spendenkonto:

Pfarre Waldhausen

Benefizkonzert Ukraine

AT05 3477 7000 0813 8182

Unter den Besuchern gesehen: Nationalrätin Rosa Ecker, Nationalrat Nikolaus Prinz, LAbg. Josef Froschauer, Bürgermeister Franz Gassner...