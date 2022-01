Während die Impfquote im Westen des Bezirks Perg teilweise sogar über dem Österreich-Schnitt liegt, fällt die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in den östlichen Gemeinden deutlich geringer aus. Gemeinde-Statistik unten im Beitrag.

BEZIRK PERG. Früh zeichnete sich der Trend ab: Im Westen des Bezirks Perg sind viele geimpft, besonders gering ist die Impfbereitschaft im Osten. Über die momentan höchste Impfquote im Bezirk darf sich Langensteins Bürgermeister Christian Aufreiter (SP) freuen. Werbung musste er dafür nicht betreiben: "Es hat mich selbst überrascht, als ich die Liste gesehen habe. Ich bin voll zufrieden mit meinen Leuten!" Der dreimal geimpfte Ortschef findet: "Meine Einstellung ist, dass jeder selbst weiß, ob er impfen geht oder nicht." Mit der Impfpflicht und der Verschärfung der Corona-Maßnahmen sei er "nicht ganz einverstanden".

"Wenn sich wer nicht impfen lassen will, akzeptiere ich das."

Christian Aufreiter, Bürgermeister von Langenstein

"Man hat gesehen, wie es die Leute auseinanderbringt. Das zu kitten, wird eine jahrelange Aufgabe." Ein von der Regierung in Aussicht gestellter Bonus winkt womöglich Gemeinden mit einer Impfquote ab 80 Prozent. Aufreiter ist zuversichtlich, dass sein Ort diese Hürde auch ohne Anreiz nehmen wird. "Ich glaube, die Langensteiner sind mündig genug."

Impfgegner verunsichern die Pabneukirchner



Auf einem der hintersten Plätze in der Bezirksliste findet sich Pabneukirchen. Bürgermeisterin Barbara Payreder (VP) glaubt, dass mehrere Faktoren zusammenspielen: "Bei uns sind schon viele genesen. Ich glaube, viele sagen ‚ich habe eh Antikörper‘, und sehen die Impfung als nicht notwendig an." Impfgegner würden zudem mit der Angst der Gemeindebürger spielen, indem sie Meldungen über Impfschäden via Facebook, WhatsApp und Telegram verbreiten.

Viele Auswärtige bei Pop-up-Impfstraße



Payreder bittet die Bevölkerung, sich bei seriösen Quellen wie etwa beim Hausarzt zu informieren, statt dubiosen Posts zu vertrauen, die über Chatgruppen und im Internet immer weiter geteilt werden. Man könne jederzeit einen Impftermin bei Mediziner Volker Sinnmayer vereinbaren. Die vergangene Pop-up-Impfung in Pabneukirchen besuchten etwa 120 Personen, die meisten allerdings aus anderen Gemeinden. Auf einen Impfbonus für Pabneukirchen hofft die Ortschefin nicht: „Davon sind wir so weit weg, dass es für uns nicht infrage kommen wird.“

Kein Ansturm auf Greiner Impfstraße



Vor zwei Wochen öffnete in Grein eine zusätzliche fixe Impfstraße. Das neue Angebot im Osten des Bezirks sollte laut Bezirkshauptmann Werner Kreisl "einen Impfturbo starten". Ein erstes Fazit fällt ernüchternd aus: "Obwohl wir genau dort noch viele Impfungen brauchen, ist die Nachfrage nach einem gut gebuchten Tag leider wieder abgeflacht. Zurzeit verzeichnen wir in Grein durchschnittlich gerade mal 55 Impfungen pro Tag. Wir hätten natürlich eine viel höhere Kapazität", so Kreisl. Zu Wochenbeginn gab es in Grein rund 3.500 freie Termine zu buchen. Bei diesen niedrigen Anmeldezahlen dürfen auch Impfkandidaten ohne Termin kommen.

Kreisl pocht auf Solidarität



Der Bezirkshauptmann ist nach wie vor überzeugt: "Die Impfung ist aktuell der beste Weg, um einen schweren Krankheitsverlauf zu vermeiden. Das Virus ist da, das können wir nicht mehr ändern, aber wir können uns gemeinsam darauf einstellen und niemanden zurücklassen. Insbesondere jene nicht, die den Gefahren des Virus besonders ausgesetzt sind und auf die Solidarität der Mitmenschen angewiesen sind." Kreisl richtet einen flammenden Appell an die Perger: "Geben wir uns die Hände und kämpfen wir gemeinsam gegen das Virus und nicht gegeneinander – packen wir es an!"

"Wir dürfen einfach nicht müde werden und müssen immer wieder die Vorzüge der Impfung für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinschaft in den Vordergrund rücken."

Werner Kreisl, Bezirkshauptmann

Impfquote in den Perger Gemeinden



(25. Jänner 2022)

Langenstein: 74,0 Sankt Georgen an der Gusen: 73,9 Schwertberg: 73,2 Katsdorf: 72,3 Luftenberg: 72,3 Mauthausen: 72,3 ..... Österreich: 72,2 Ried in der Riedmark: 72,1 Naarn: 70,9 Mitterkirchen: 70,4 Perg: 70,1 Arbing: 69,0. ..... Bezirk Perg: 68,8 St. Nikola: 68,7 Saxen: 68,3 ..... Land OÖ: 68,0 Baumgartenberg: 67,6 Windhaag bei Perg: 67,2 Klam: 67,1 Grein: 66,5 Allerheiligen: 66,0 Münzbach: 63,2 Sankt Thomas am Blasenstein: 60,9 Sankt Georgen am Walde: 60,6 Rechberg: 59,7 Pabneukirchen: 59,2 Bad Kreuzen: 58,6 Waldhausen im Strudengau: 58,6 Dimbach: 56,3

Die Zahlen geben mit Stand 25. Jänner 2022 den Prozentanteil der aktuell durch Genesung und/oder Impfung vollimmunisierten Personen innerhalb der Bevölkerung an.

Quelle: info.gesundheitsministerium.gv.at



Die meisten Drittstiche ließen sich mit Stand 16. Jänner 2022 die Katsdorfer (49,6), Luftenberger und Rieder verabreichen, am zurückhaltendsten beim Booster waren bis zu diesem Datum Rechberg (30,3), Waldhausen und Münzbach.

Der Bezirk Urfahr-Umgebung hat in Oberösterreich die Nase vorn beim Impfen: Fünf Gemeinden liegen unter den "Top Ten", alle nahe Linz im Süden des Bezirks. Am niedrigsten ist die Quote im Bezirk Braunau: Sechs Gemeinden gehören hier zu den Schlusslichtern in Oberösterreich.