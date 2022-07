Der familiäre Nachwuchs im Bezirk hat es heuer offenbar besonders eilig. Und er vertraut darauf, dass beim Roten Kreuz auch die richtigen Helfer für den großen Auftritt bereitstehen. Innerhalb von 14 Tagen wurden die Sanis von RK St.Georgen/Gusen zum zweiten Mal Geburtshelfer - dieses Mal bei einer Mauthausner Familie im Rettungswagen in Pulgarn.

PULGARN, MAUTHAUSEN, ST.GEORGEN/GUSEN. Dieser Junifreitag wird dem Berufssanitäter Dominik Prohaska (27), dem soeben abgerüsteten Zivi und künftigen Bauingenieur Michael Janko (20) und angehenden Marketing-Fachfrau Vanessa Mayrhofer (20), alle RK St. Georgen, sowie Notärztin Dr. Lydia Hametner und Sani Florian Leitner vom NEF Perg wohl nachdrücklich in Erinnerung bleiben. Beide Teams waren um 17.30 Uhr alarmiert worden, um die werdende Mutter Katharina Fernandez-Metzbauer aus Mauthausen zur Entbindung ins Konventhospital der Barmherzigen Brüder nach Linz zu bringen. Dass es mit nur drei Minuten Wehenabstand und kurz zuvor erfolgtem Blasensprung zeitlich eng werden könnte, war allen Helfern spätestens nach dem Eintreffen klar.

Geburt beim Bahnübergang Pulgarn

Mit der Notärztin und auch Papa Ricardo an Bord traten die Sanis den Weg nach Linz an. Einen ersten "Fehlalarm" gab es schon beim Trafo-Treff in Abwinden, auf Höhe des Bahnübergangs in Pulgarn war es dann wirklich so weit: Der neue Erdenbürger drängte mitten im Abendverkehr von B3 und Summerauerbahn mit Vehemenz und vereinter Rotkreuz-Unterstützung auf die Welt. 53 cm groß, 3.650 Gramm schwer, rundum gesund: Notärztin und Sanis durften herzlich zum süßen Baby, das künftig auf den klangvollen Namen Antonio Ricardo hören wird, gratulieren. Nach Erstversorgung und kurzem ärztlichen Check ging es dann deutlich entspannter ins Spital nach Linz, wo das Team der Geburtenstation die junge Familie übernahm.

Erstes "RK-Baby" für alle Helfer

Beim aufgrund der Corona-Vorgaben im Spital um einige Tage nach hinten verschobenen Antrittsbesuch in Mauthausen gab es dann für die "Katsdorf-Connecetion" - alle RK-Geburtshelfer stammen von dort - Gelegenheit, den eiligen Antonio ausgiebig zu begutachten. Nur dem Foto vor "seinem" Rettungswagen machte ein unmittelbar einsetzender Wolkenbruch einen Strich durch die Rechnung. Nach der Flucht ins Stiegenhaus der elterlichen Wohnung entstand dafür ein besonders nettes Bild. Leider fürs Foto terminlich verhindert war das zugehörige Notarztteam aus Perg.

Für alle Mitglieder des St. Georgener RK-Teams bedeutete dieser spezielle Notfall die Premiere als Geburtshelfer. Gleiches gilt für ihre Kollegen Stephan Herbe und Stefan Aistleitner, die bereits am Pfingstwochenende einem neuen Ennser auf die Welt geholfen hatten(die Bezirksrundschau berichtete).