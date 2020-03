BEZIRK PERG, ÖSTERREICH. Das Corona-Virus sorgt nun für weitreichende Maßnahmen. Die Bundesregierung gab am Dienstag (10. März) bekannt: Bis April sind Veranstaltungen draußen mit mehr als 500 Teilnehmern und drinnen mit mehr als 100 untersagt – siehe Bericht. Ziel ist es, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Von diesem Verbot sind auch Veranstaltungen im Bezirk Perg betroffen, die zum Teil bereits abgesagt wurden. Hier eine Liste, die laufend erweitert wird:

– Am Donnerstag, 12. März, hätte die Gartenland-Tour in der Turnhalle Perg Station machen sollen. Das Land Oberösterreich gab die Absage bekannt: "Es ist natürlich schade, dass wir die Gartenlandtour nicht wie geplant durchführen können und viele Gartenfreunde enttäuscht sein werden. Die Gesundheit geht aber natürlich vor. Der Erlass der Bundesregierung macht eine Absage notwendig“, sagt Landesrat Max Hiegelsberger.

– Der Schlagersonntag am 15. März im Aktivpark St. Georgen an der Gusen für das Kenia-Hilfsprojekt "Schilling für Shilling" musste abgesagt werden, informiert Organisator Eddie Kroll auf Facebook.

– Das Netzwerk "Frau in der Wirtschaft" hätte am 12. März zur Veranstaltung mit Vortrag "Intuition in der Unternehmensführung" in der Raiffeisenbank Perg geladen. Zur Sicherheit wurde die Veranstaltung abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.

- Bereits am vorigen Freitag hatte das Autohaus Ortner die Frühlings-Autoschau am 13. und 14. März in Perg auf unbestimmte Zeit verschoben – auch der Lions-Flohmarkt am 13. März findet nicht statt. Ebenfalls betroffen: Die Autoschau in Langenstein mit großem Ostermarkt am 20. und 21. März.

– Das "Musikantentreffen" am 15. März in der Hoftaverne Holzer in Windhaag bei Perg musste abgesagt werden. Bereits mehr als 150 Personen hatten sich angemeldet. Die Veranstaltung soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

– Betroffen sind auch Veranstaltungen im Donausaal Mauthausen: Der Frauentag der SPÖ Frauen und die Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbandes sind bereits abgesagt.

– Das Kabarett "Krötenwanderung" des Vereins X-Event mit Lydia Prenner-Kasper am 28. März in der Perger Turnhalle kann ebenfalls nicht stattfinden. Es gibt aber schon einen neuen Termin: Und zwar den Mittwoch, 20. Mai, um 20 Uhr in der Turnhalle. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.