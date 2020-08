Zu Warm – Juli 2020 Rückblick

Leicht überdurchschnittlich ging der Juli 2020 bei den Temperaturen zu Ende. Genauer gesagt war er um 1,2 Grad zu warm! In Sachen Niederschlag gibt es durch die häufig starken Gewitter regionale Unterschiede! Im Bezirkschnitt also ein durchschnittlich bis zu feuchter Juli! In Waldhausen zum Beispiel gab es 192mm Niederschlag!

Wetterrückblick Juli 2020

Durchschnittliche Temperatur: 18,3°C (um 1,2°C zu warm)

max. Temperatur: 32,7°C (am 10. des Monats)

min. Temperatur: 8,4°C (am 08. des Monats)

Niederschlag: 64,8 mm (um 53,3 mm zu wenig = 55% des 60 Jährigen Mittel)

max. Niederschlag / 24h : 16,8 mm (am 18. des Monats)

Sommertage (Temp. max.>25°C): 15

Topentage (Temp. max.>30°C): 3

Gewittertage: 6

Hageltage (Korngröße >1cm): 1

Sonnenstunden: 292,5 Stunden hat die Sonne im Juli 2020 geschienen! Das sind um 68,5 Stunden zu viel. Die Prozentuelle Zahl beträgt somit 131% des 60 jährigen Durchschnitt!

Bericht: (c) Strudengauwetter

Daten: (c) Strudengauwetter (Wetterstation Pabneukirchen)