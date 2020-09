Um den steigenden Bedarf der Kinderbetreuung zu decken, hat die Stadtgemeinde Perg in der Mittelschule Perg Schulzentrum (Waidhoferstraße) und im Kindergarten Haydnstraße Räumlichkeiten für eine Krabbelstube geschaffen.



PERG. In der Waidhoferstraße wurden die bestehenden Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung umgebaut. Neben einem Gruppen- und Ruheraum wurde eine WC-Anlage und eine Küche errichtet. Freistehende Nebenräume wurden zu einem Büro, Bewegungsraum und Garderobe umgebaut. Im Freien wurde ein Spielplatz errichtet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet, die eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, gemeinsam zu spielen und Neues auszuprobieren.

Alles fertig zu Kindergartenbeginn



Der bestehende Bewegungsraum im Kindergarten in der Haydnstraße ist nun ein Gruppenraum und das ehemalige Büro wurde zu einem Ruheraum umfunktioniert. Die alte WC-Anlage wurde saniert und auf „Krabbelstuben-Niveau“ gebracht. Bauhof und Stadtgemeinde führten die Arbeiten überwiegend in den Sommermonaten Juli und August durch. Nun ist zeitgerecht zu Kindergartenbeginn alles fertiggestellt. „Die Kinder werden viel Spaß und Freude mit den neuen Räumlichkeiten haben“, ist Bürgermeister Anton Froschauer sicher.