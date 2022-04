In Mitterkirchen findet heuer der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ Bezirk Perg statt. Anschließend veranstaltet die SPÖ ein Fest gegen Kinderarmut.



MITTERKIRCHEN. „Heuer verbinden wir den traditionellen Maiaufmarsch und die Kundgebung mit einem Fest gegen Kinderarmut am Sonntag, 1. Mai, in Mitterkirchen“, kündigen Ortsparteivorsitzender Daniel Brodesser und SPÖ-Bezirksvorsitzender Erich Wahl an. Als Festredner bei der Kundgebung wird Erich Fenninger von der Volkshilfe Österreich erwartet. Mit dabei ist die Band "Tonfabrik". Abmarsch ist um 9.30 Uhr beim ehemaligen Gasthaus Stadlbauer in Hörstorf. Die Kundgebung findet um 10 Uhr am Marktplatz vor dem Gemeindeamt statt. Etwa ab Mittag steigt dort das Fest gegen Kinderarmut mit den Kinderfreunden.

Ablauf am 1. Mai

9 bis 9.30 Uhr: Aufstellung des Festzuges in Hörstorf beim ehemaligen Gasthaus Stadlbauer

9.30 Uhr: Abmarsch zum Marktplatz

10 Uhr: Kundgebung mit Erich Fenninger, Volkshilfe Österreich

11.30 Uhr: Fest gegen Kinderarmut