Alle sechs Jahre werden in Oberösterreich Landtag, Gemeinderat und Bürgermeister neu gewählt. Am 26. September 2021 ist es wieder soweit.

BEZIRK PERG. Wie schnitten die Parteien auf den politischen Ebenen beim vorigen Urnengang ab? Bei der Landtagswahl 2015 erreichte die ÖVP im Bezirk Perg 40,03 Prozent (-7,58 Prozentpunkte gegenüber 2009), die FPÖ 26,88 Prozent (+14,17). Auf dem dritten Platz lag die SPÖ mit 20,82 Prozent (-8,95). Gefolgt von den Grünen mit 8,14 Prozent (+1,18). Die NEOS erreichten 3,23 Prozent. Nur wenige Wähler konnten die KPÖ mit 0,55 Prozent (+0,13) und die CPÖ mit 0,36 Prozent (+0,00) für sich begeistern. 52.073 Personen im Bezirk waren auf Landesebene wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei 86,37 Prozent.

Wer wie viele Gemeinderäte stellt

Bei der Gemeinderatswahl 2015 waren in 26 Gemeinden insgesamt 566 Mandate zu vergeben. Die ÖVP erhielt 289 Gemeinderats-Sitze und damit um acht mehr als bei der Wahl 2009. Die SPÖ kam auf 168 Mandate (-47). Diese beiden Parteien sind in sämtlichen Kommunen angetreten. Die FPÖ erhielt in 15 Gemeinden insgesamt 66 Sitze (+27). Die Grünen schafften bei sieben Antritten 24 Mandate (+15). Hinzu kommen 19 Sitze von fünf Bürgerlisten: Die "Liste für Pabneukirchen" (5), "Pro Langenstein" (5), "Unabhängige Bürgerliste Mauthausen" (2) sowie "Liste Franz Hochstöger" (6) und "Geht Net gibts net" (1) – beide in St. Georgen am Walde. Allerdings blieben fünf Sitze der Liste von Franz Hochstöger unbesetzt, weil er ohne Mitstreiter antrat. Die FPÖ konnte einen ihrer Plätze in Langenstein nicht besetzen.

ÖVP stellt 19 Bürgermeister, die SPÖ sechs

Und wie ging die Bürgermeisterwahl 2015 aus? Die ÖVP stellt 19 Ortschefs (+4 gegenüber der Wahl 2009). Die SPÖ hat sechs Bürgermeister (-4). Hinzu kommt Franz Hochstöger, der mit Ein-Mann-Liste in St. Georgen am Walde antrat und siegte.

Perger Kandidaten für die Landtagswahl

Die ÖVP hat am 21. Juni ihre Kandidaten für die Landtagswahl bekanntgegeben. Spitzenkandidatin im Wahlkreis Mühlviertel ist die Landtagsabgeordnete Gertraud Scheiblberger aus Rohrbach-Berg. An der zweiten Stelle kandidiert Pergs Bürgermeister Anton Froschauer. Der ÖVP-Bezirksparteiobmann ist seit Herbst 2019 im Landtag vertreten. Dritter auf der Mühlviertel-Liste ist Bundesrätin Johanna Miesenberger, Landwirtin aus Pregarten. Auf Platz sieben steht Pergs Bezirksbauernkammer-Obfrau Rosemarie Ferstl, auf Position elf Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner.

Spitzenkandidat der SPÖ im Wahlkreis Mühlviertel ist Erich Wahl, Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen. Es ist zu erwarten, dass die SPÖ zumindest ein Grundmandat im Mühlviertel erreicht. In der SPÖ hofft man auf zwei.

Rosa Ecker, Nationalrats-Abgeordnete aus Saxen, ist auf Platz vier der FPÖ-Landesliste. Es ist also gut möglich, dass sie von der Bundes- in die Landespolitik wechselt. Alexander Nerat, Vizebürgermeister in Mauthausen, sitzt seit 2009 für die FPÖ im Landtag. Auf der Landesliste für die Wahl 2021 findet er sich nicht unter den Top 10. 2015 war er im Wahlkreis Mühlviertel Spitzenkandidat. Diesmal ist er hier auf Platz vier gereiht.

Auf Platz zwei der Grünen-Landesliste hinter Landesrat Stefan Kaineder befindet sich Dagmar Engl, Gemeindevorständin in Katsdorf. Sie wird auch auch als Mühlviertel-Spitzenkandidatin für die Grünen ins Rennen gehen – siehe Bericht. Engl wird aller Voraussicht nach künftig Abgeordnete zum Landtag.

Für die NEOS kandidiert Stefan Nußbaummüller aus Windhaag bei Perg: Er ist auf der Landesliste auf Platz sechs gereiht. Außerdem ist er Mühlviertel-Spitzenkandidatin der Partei. Ein Landtags-Mandat für ihn erscheint derzeit unwahrscheinlich.

Landtagswahl 2021 in OÖ – Ausgangslage und Umfrageergebnisse

Das sagen Pergs Politiker zur Landtagswahl-Umfrage

So blicken die Bezirksparteichefs auf die Wahl 2021 (Februar 2021)

VP: Anton Froschauer auf Platz zwei der Mühlviertel-Liste

Berichte aus den Gemeinden im Bezirk Perg zur Bürgermeisterwahl und Gemeinderatswahl

Was wird bei der Wahl 2021 in OÖ gewählt?

Es werden das oberösterreichische Landesparlament, der Landtag, und die Gemeinderäte in den einzelnen Gemeinden gewählt. Außerdem stellen sich in den 438 Gemeinden Bürgermeisterkandidaten dem Votum der wahlberechtigten Bevölkerung. Die Bürgermeisterwahl ist die einzige Direktwahl – Landtag und Gemeinderäte werden indirekt gewählt. Soll heißen: Es werden Parteien und keine Personen gewählt. Für Spitzenkandidaten können lediglich Vorzugsstimmen abgegeben werden, die aber keine Relevanz für das Wahlergebnis der jeweiligen Partei haben.