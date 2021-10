VP-Kandidat Andreas Derntl erobert den Bürgermeister-Sessel in St. Georgen an der Gusen und löst damit Langzeit-Ortschef Erich Wahl ab.



Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 St. Georgen an der Gusen

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Machtwechsel in St. Georgen an der Gusen: Andreas Derntl, ÖVP, setzte sich mit 53,9 Prozent der Stimmen gegen den seit 2007 amtierenden Bürgermeister Erich Wahl (SPÖ) durch. Auf Wahl entfallen 46,1 Prozent. 1.466 St. Georgner hatten Derntl gewählt, 1.256 für Wahl gestimmt. Im Gemeinderat hat die SPÖ mit 10 von 25 Mandaten knapp die Nase vorn, die ÖVP belegt 9 Sitze.

Ausgangslage in der Gemeinde St. Georgen an der Gusen

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten die Kandidaten folgendes Ergebnis erreicht: Erich Wahl (SP) 45,0 Prozent, Andreas Derntl (ÖVP) 41,4 Prozent, Renate de Kruijff (Die Grünen) 13,6 Prozent.

Zum Wahlergebnis in St. Georgen an der Gusen vom 26. September



Die Ergebnisse der Stichwahlen in allen Gemeinden in Oberösterreich