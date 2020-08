Dienstältester Bürgermeister im Bezirk Perg tritt am 11. September ab

BAUMGARTENBERG. Nach exakt 30 Jahren, am 11. September, legt Erwin Kastner (VP) sein Amt als Bürgermeister der 1.800-Einwohner-Gemeinde zurück. An dem Tag wird der Gemeinderat Gerhard Fornwagner mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Nachfolger wählen. Die Bürgermeisterpartei ÖVP verfügt mit 11 von 19 Sitzen im "Ortsparlament" über eine absolute Mehrheit. Fornwagner (45) ist seit 1997 im Gemeinderat, seit Herbst 2014 fungiert er als Vizebürgermeister. Daneben ist er Obmann des örtlichen Musikvereins.

Fast 200 Gemeinderatssitzungen als Ortschef



Kastner blickte bei der Gemeinderatssitzung am 9. Juli – seiner letzten als Vorsitzender – zurück: In 30 Jahren als Bürgermeister erlebte er 197 Gemeinderatssitzungen mit 2.241 Tagesordnungspunkten. Kommunalpolitisch ist er seit 1979 als (Ersatz-)Mitglied des Gemeinderates aktiv. Nach dem 11. September wird er bis zum Ablauf der Periode im Herbst 2021 einfacher Gemeinderat bleiben. Ein großes Fest wird es Corona-bedingt nicht geben. Dabei wäre in der Machland-Gemeinde heuer so etwas wie ein Jahr der Jubiläen: 20 Jahre Marktgemeinde, 25 Jahre Kindergarten, 25 Jahre Europagymnasium, 50 Jahre Hueck Folien – und eben 30 Jahre Bürgermeister. Auf das lange Bürgermeister-Dasein blickt Kastner mit einem Buch zurück, das im Herbst erscheinen soll. Hautnah miterlebte er die Hochwasser-Katastrophe 2002, gefolgt von den Absiedlungen und dem Bau des Machlanddamms.