PABNEUKIRCHEN. Nicole Peirleitner wurde unter Vorsitz von Bürgermeisterin und VP-Obfrau Barbara Payreder einstimmig zur neuen Obfrau der Jungen Volkspartei Pabneukirchen gewählt. Moderator Martin Haider, der einer der Stellvertreter ist, bemerkte, dass in den vergangenen Jahren die Jugend in Pabneukirchen in den politischen Gremien nicht vertreten war. Das soll sich jetzt ändern. Darüber freut sich natürlich besonders VP Obfrau und Bürgermeisterin Barbara Payreder: „Es hat in den vergangenen Jahren keine JVP bei uns gegeben. Ich bin immer für euch da.“



Jugendraum

Die Zukunft eines Landes hängt von den Menschen unter 25 Jahren ab, zitierte Martin Haider Goethe. Die Einführung eines Stammtisches, ein „Kennenlern-Beach-Volleyball-Turnier, die Wiederbelebung eines Jugendraum sowie die Mitwirkung bei ‚Weihnocht im Woid‘ sind erste Zeile, die man in Angriff nehmen wird. Bezirksobmann Fabian Pischinger übergab der neuen Obfrau eine „Ois in Ordnung – Mappe der JVP zur Orientierung und Dokumentation. In einer Video-Botschaft gratulierte Claudia Plakolm, Landesobfrau der JVP in Oberösterreich, dass jetzt auch in Pabneukirchen wieder eine JVP arbeitet.

Der Vorstand: Obfrau Nicole Peirleitner, Stellvertreter Marin Haider, Lara Hofstätter, Klara Reisinger, Kassa Nicole Langeder, Sebastian Mitterlehner, Schriftführerinnen Marlen Nenning und Julian Lumetsberger, Social Media Beauftragte Magdalena Haider, Neumitglieder-Referentinnen Carina Lehner und Julia Samböck.

Lokale und regionale Politiker ließen es sich nicht nehmen, bei der Gründungsveranstaltung der JVP Pabneukirchen anwesend zu sein: Neben Bürgermeisterin Barbara Payreder gesichtet: LAbg. und Bezirks-Parteiobmann Bürgermeister Toni Froschauer, Landesgeschäftsführer der JVP Fabio König mit Moritz Otahal vom Landesvorstand. Vom Bezirksvorstand anwesend Fabian Pischinger, Lisa Naderer und Stefan Neugschwandtner. Von der VP Pabneukirchen Vizebürgermeister Manfred Nenning, ÖAAB Obmann und Fraktionssprecher Josef Lumetsberger, Wirtschaftsbund-Obmann Ludwig Peirleitner, Seniorenbundobmann Josef Lumetsberger, Bauernbund-Stellvertreter Martin Kloibhofer.