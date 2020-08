BEZIRK PERG, OÖ. „Wir leben im schönsten Bundesland Österreichs – in Oberösterreich. Unsere Heimat bietet eine unendliche Vielfalt: Wunderschöne Landschaften, eine herrliche Natur, ein breites kulturelles Angebot und offene, herzliche Menschen", sagt VP-Bezirksparteiobmann LAbg. Bgm. Anton Froschauer. Und genau das wolle man in den Mittelpunkt stellen: Den Sommer daheim in Oberösterreich genießen.

Gesucht werden bei der Kampagne der Volkspartei die Lieblingsplatzln der Perger. „Entdecken wir gemeinsam unsere Heimat. Dabei sein ist ganz einfach: Lieblingsplatzl fotografieren, unter daheim.ooevp.at hochladen, teilen, liken und weitersagen“, verweist Froschauer auf das Gewinnspiel zur Kampagne, bei dem es unter anderem eine Fahrt mit dem Heißluftballon zu gewinnen gibt. Für jede Einsendung gibt es ein OÖ-Badetuch – die Teilnahmefrist wurde nun bis 7. September verlängert.