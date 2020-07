STARK in der Heimat verwurzelt!

Unter diesem Motto pflanzten die Freiheitlichen Oberösterreich 1.000 Hainbuchen im gesamten Bundesland, zur Verfügung gestellt von unserem Landesparteiobmann Dr. Manfred Haimbuchner. In Saxen fanden 2 Bäume ihren Platz. Einen davon pflanzte Nationalrätin Rosa Ecker in ihrem Garten und bei Klaus Wögerer wächst die 2.Hainbuche .

Der Lebensbaum Hainbuche symbolisiert nach dem keltischen Baumkreis Beharrlichkeit und Beständigkeit. Diese Tugenden zeichnen den im Zeichen der Hainbuche Geborenen besonders aus, da er diese Eigenschaften auch in seinem Lebensbaum wieder findet. Symbolisch stellt der Baum einen zuverlässigen Gefährten an der Seite des Menschen durch das Leben dar. Er soll durch die Kraft der Natur in allen Lebenslagen Halt und Orientierung geben.(Google)