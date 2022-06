Am 26. Juni 2022 lud die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Gusen zum Zeltfest. Die Band Zwirn sorgte für eine Bomben-Stimmung im vollen Zelt und heizte Jung und Alt so richtig ein. Abgerundet wurden die 125-Jahre-Feierlichkeiten mit einem Weinfest am Vortag und dem Frühschoppen am folgenden Sonntagvormittag. Ein rundum gelungenes Jubiläum, bei dem jeder auf seine Kosten kam!