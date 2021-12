PABNEUKIRCHEN. Einzigartig ist derzeit und noch weitere Wochen die Pfarrkirche Pabneukirchen geschmückt. 250 weiße, gehäkelte Sterne und Engel schmücken das Gotteshaus. Am Hochaltar, bei der Krippe, auf den Christbäumen und Tannenästen. Bereits nach Ostern haben Maria Ebenhofer, Theresia Lindtner, Rosi Raab und die Greinerin Rosi Neudorfhofer mit der Handarbeit begonnen. Theresia Lindtner hatte neben dem Häkeln noch viel Arbeit. Sie war es, die sie Sterne gestärkt, gespannt und ‚aufgefädelt‘ hat. Rund 1.000 Stunden wurden für all diese Handgriffe und für Gottes Lohn gearbeitet. Die Krippe in der Kirche wurde von Johann Mitterlehner geschmückt und das weihnachtliche Gesteck beim Volkaltar stammt so wie viele Jahre zuvor von Johann Mitterlehner. Viele weitere Helfer waren am Werk, Weihnachtstimmung in das Gotteshaus zu bringen.