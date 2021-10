RUPRECHTSHOFEN. NAARN. Wieder konnte der ESV Ruprechtshofen einen weiteren Erfolg feiern. Dieses Mal aufgrund der hervorragenden Leistung der Senioren im Bewerb Senioren-Landesliga-Sommer 2021.

Am 9.10.2021 wurde in der Stocksporthalle Traun der Bewerb Senioren-Landesliga-Sommer 2021 durchgeführt. Die teilnehmenden Mannschaften wurden in 4 Gruppen zu je 4 Mannschaften unterteilt.

Die Seniorenmannschaft vom ESV Ruprechtshofen bestehend aus den Brüdern Karl, Josef und Franz Lettner und Helmut Stadlbauer sen., trat in der Gruppe A an. Die weiteren Teilnehmer der Gruppe A waren vom ASKÖ Treffling, SU Alberndorf und SSV Raiffeisen Alkoven.

Nach spannenden Duellen bestehende aus 3 Partien zu je 6 Kehren, konnte sich die stärkste Seniorenmannschaft aus unserem Bezirk erfolgreich gegen die anderen Mannschaften durchsetzen.

Die Mannschaft vom ESV Ruprechtshofen erreichte den Gruppensieg mit 5 Punkten und steigt somit in die Landesmeisterschaft Senioren 2022 auf.

Mit diesem ausgezeichneten Aufstieg der Senioren in die Höchstliga von Oberösterreich, ergänzen sie die super Leistungen des ESV Ruprechtshofen 2021. Dazu gehören unter anderem der 5. Platz bei der Landesmeisterschaft der Herren, Mixed-Region 1. Platz, Region Herren 2. Platz und somit Aufstieg in die Oberliga, Klassenerhalt der Herren in der Oberliga und der Ü50 Oberliga sowie der hervorragende 3. Platz beim Oberösterreich Duo-Cup-Mix.

Wir gratulieren dem ESV Ruprechtshofen zu dieser ausgezeichneten Leistung und wünschen viel Erfolg bei den weiteren Turnieren und Meisterschaften.

Stock Heil!