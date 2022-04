Michaela Kapplmüller und Elisa Ellinger von der Freiwilligen Feuerwehr Winden-Windegg absolvierten am 09.04.2022 das Funkleistungsabzeichen in Silber erfolgreich.

Nach wochenlanger Vorbereitung konnten die Feuerwehrkameradinnen ihr gelerntes Wissen in der Linzer Feuerwehrschule unter Beweis stellen. Besonders erwähnenswert ist, dass Michaela Kapplmüller mit 249 von 250 möglichen Punkten sogar bezirksweit die Höchstpunktezahl erreicht hat! "Herzliche Gratulation zu diesen Leistungen und alles Gute bei der Anwendung im täglichen Feuerwehrdienst!", so Kommandant Mario Mader.