Mit gutem Beispiel ging der Schwerberger Bürgermeister Mag. Max Oberleitner mit seiner Frau Agnes bei der Flurreinigungsaktion 2021 „Hui statt Pfui“ voran. Der Müll beim Mühlenweg, Bahnhof, Südring, Aistingerstraße, Radweg, Römerrastplatz, dann entlang der Aist bis Furth, Radweg B3c, Aisthofen, Dachsberg wurde gesammelt und dem Bauhof übergeben.

Es wurden 3 volle Säcke - darunter ein Gartensessel, Schirm, unzählige PET-Flaschen und, Blechdosen gesammelt. Was aber besonders ärgerlich ist, sind die Dutzenden Hundesackerl, die samt Hundekot entsorgt wurden. Was eigentlich unverständlich ist, dass die Hundebesitzer zwar den Hundekot in das Sackerl geben, aber dieses dann einfach wieder in die Landschaft werfen.

Das hofft Bürgermeister Max Oberleitner in Zukunft dahingehend abstellen zu können, da biologisch abbaubare „Säckchen“ mit Signalfarbe gekauft wurden.

Insgesamt beteiligten sich über 50 Personen an dieser Aktion. Alle Beteiligten haben Müllsäcke und Handschuhe vom Bauhof ausgefasst und schwärmten im gesamte Gemeindegebiet aus um Müll einzusammeln. Im Vorfeld haben sich auch die Schulen, Kindergärten und der Hort an der Aktion beteiligt.