Matthias Kapplmüller von der Freiwilligen Feuerwehr Winden-Windegg absolvierte den Gruppenkommandantenlehrgang an der OÖ Landesfeuerwehrschule mit Erfolg.

Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung der Kompetenzen zum selbstständigen Führen taktischer Einheiten in Gruppenstärke im Einsatz und in der Ausbildung, sowie Vermittlung der Gefahrenlehre und Einsatztaktik für den Branddienst.

Sowohl beim theoretischen Lehrsaalunterricht, als auch in praktischen Einsatzübungen mit Steckleiter, Schiebeleiter, Drehleiter, Rettungsgeräte, Abseilgeräte, Feuerlöscher, Löschschaum wird hierbei das Wissen übermittelt.