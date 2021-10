Die seit dieser Saison neu zusammengestellte Mannschaft der Schwertberger U11 begann das Spiel gegen die Mannschaft aus Hagenberg sehr ambitioniert. Leider gerieten die Schwertberger nach einem Abwehrfehler in der 20. Minute mit 0 : 1 in Rückstand. Wenige Minuten später gingen die Hagenberger mit 2:0 in Führung. Die letzte Chance zum Anschlusstreffer, kurz vor der Pause vereitelte der Hagenberger Schlussmann nach einem indirekten Freistoß indem er den Ball auf der Linie abwehrte.

Nach der Pause ein Sturmlauf der Schwertberger Jungs. Es wollte jedoch kein Treffer gelingen. Entweder ging der Ball knapp am Tor vorbei oder der Hagenberger Tormann vereitelte die guten Chancen. So gelang den Hagenbergern nach einem Konter das 3 : 0.

Man muss dieses Jahr als Lehrjahr für die Schwertberger sehen, wo einige Spieler noch in der U 9 spielberechtigt wären.