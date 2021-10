Herbsttagung der Landjugend Bezirk Perg

Am 2. Oktober lud die Landjugend im Bezirk Perg zur alljährlichen Herbsttagung nach Perg zum Wirt in Pasching ein. Zahlreiche Funktionäre und Ehrengäste folgten der Einladung. Auch heuer stand wieder die Wahl des Bezirksvorstandes an. An der Spitze stehen nun neue Gesichter. Die Funktionäre stimmten einstimmig für Marlene Öllinger aus Perg und Samuel Holzweber aus Schwertberg als neue Bezirksleitung. Sie werden von einem motivierten Team unterstützt, das sich über den Zugang von Michaela Kapplmüller, Stefanie Haider und Leonhard Peterseil freuen darf.

Die bisherige Bezirksleitung Anna Auböck aus Mauthausen und Markus Ebner aus St. Georgen/Gusen verabschiedeten sich aus dem Vorstand. Beide bekamen für Ihre ausgezeichnete Arbeit das Silberne Leistungsabzeichen verliehen.

Ausgeschiedene Bezirksvorstands-Mitglieder erhielten Leistungsabzeichen für ihre Tätigkeit. Hannes Lettner durfte sich über ein silbernes Abzeichen freuen und Daniel Zöchlinger wurde das goldene Abzeichen verliehen. Für ihre ausgezeichnete Tätigkeit erhielten Nina Kastner, Samuel Holzweber und Maximilian Fröschl das Leistungsabzeichen in Silber.

Bevor es zum gemütlichen Teil überging, gab es noch einen Ausblick auf das kommende Landjugendjahr.