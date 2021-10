„Um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können, muss Vergangenheit erfahren werden“.

Im ehemaligen Wasserschloss „Pragstein“ in Mauthausen befindet sich neben dem neuen Heimatmuseum das einzigartige Apothekenmuseum.

Gesundheit beschäftigt die Menschheit schon seit Jahrhunderten. Einer der wichtigsten Ärzte und Naturphilosophen , Paracelsus, meinte „Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist".

Übrigens, eines seiner interessanten Bücher aus dem Jahre 1564 ist im Apothekenmuseum Mauthausen zu bewundern!

Aber nicht nur dieses, sondern viele andere interessante Dinge findet der interessierte Besucher in der pharmazeutischen Sammlung der Mauthausener Apothekerfamilie Aichberger.

Im Jahre 2007 gegründet, hat dieses in Österreich einzigartige Museum, noch immer nichts von seiner Faszination verloren und der verantwortliche Leiter Mag. Hubert Voigt versteht es perfekt, mit seinen Geschichten, zu den diversen Ausstellungsstücken, zu begeistern.

Begeistert war vorgestern auch der bekannte Journalist der OÖ Kronenzeitung, Max Stöger von der umfangreichen Sammlung und seine Eindrücke wird man in nächster Zeit in einem umfangreichen Bericht in seiner Zeitung finden.