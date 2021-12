Landescup 2022: Für HABAU-Elf ist Dietach eine unangenehme Sache.

Die Live-Auslosung der 1/4-Finalpartien des OÖ Landescups presented by transdanubia bringt beim TV-Sender LT1 echte Kracher für die Fans. Während die HABAU-Elf aus Perg mit Dietach den starken Tabellenführer Union Procon Wohnbau (Landesliga Ost) aus dem Los-Topf bekam, gibt es für das Mühlviertel mit dem Derby zwischen dem UFC PIENO Rohrbach-Berg (Landesliga Ost) und dem starken Vize-Herbstmeister aus der OÖ-Liga, der SU STRASSER Steine St. Martin i. M. einen echten Fußball-Leckerbissen. Aber auch der letzte Vertreter aus der Landeshauptstadt Linz, der SK ADmira, hat mit den Rapidlern aus dem Kremstal, dem SV Grün-Weiß Micheldorf, eine Aufgabe der nächst höheren Liga. Die größte Cup-Überraschung kommt bis dato aus Lochen (1. Klasse Süd-West), die keinen Geringeren als den 2-fachen Cupsieger ASKÖ Oedt bespielen muss.

Die Machland-Elf ist auf das heimstarke Dietach mental vorbereitet und wird den Gegner sicher nicht unterschätzen. Immerhin nahm das Team von TR Daniel Ruttensteiner die Achtelfinal-Hürde aus der OÖ-Liga, die Union TTI St. Florian.

Perg-Kapitän Markus Derntl sieht in Dietach ein hartes Stück Arbeit, trotzdem: "Unser Wille wird uns ins Halbfinale tragen. Wir stehen zum ersten Mal im 1/4-Finale des Landescups und wollen natürlich jetzt mehr."

Sollte das Team aus der Bezirkshauptstadt Perg tatsächlich den Aufstieg auf dem Kunstrasen in Dietach schaffen, wäre das Halbfinale gegen UFC PIENO Rohrbach-Berg oder SU STRASSER Steine St. Martin i. M. eine reine Mühlviertler Angelegenheit.

1/4-Final 2022, 19.4.2022:



UFC Lasco Lochen gg ASKÖ Oedt

SK ADmira Linz gg SV Grün-Weiß Micheldorf

UFC PIENO Rohrbach-Berg gg SU STRASSER Steine St. Martin i. M.

U. Procon Wohnbau Dietach gg DSG Union HABAU Perg

Halbfinale, 10.5.2022

Finale, 26.5.2022