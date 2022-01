OÖ-LIGA, Test: HABAU-Elf teilt gegen robuste Oswalder die Punkte.

Am 29.1.2022 findet der zweite Probegalopp der Perger Union unter Neo-Coach Jürgen Prandstätter auf dem Kunstrasen in Pregarten statt. Gegen den USV St. Oswald bei Freistadt reicht es letztlich, ohne die Stammspieler Amel Kujundzic, Simon Rumetshofer und Cem Aygün, nur zu einem 2:2-Unentschieden.

Perg mit schnellem Spiel in den eigenen Reihen



Die Bezirkshauptstädter lassen sich auch nach frühem Rückstand nicht irritieren und ziehen ihr immer besser funktionierendes Kombinationsspiel auf. Starker Antritt von Mario Ebenhofer zur Mitte, mit tollem Zuspiel auf Simon Ströbitzer. Sein scharfer Flachschuss kann vom Goalie nicht festgehalten werden, Daniel Steinbauer ist zur Stelle, 1:1.

Obwohl die Gelben aus dem Norden in ihren offensiven Akzenten gefährlich bleiben, ist Perg dem nächsten Treffer näher. Der trickreiche Toprak Galitekin überläuft seine Gegenspieler nach Belieben, scheitert bei einem Weitschuss nur an der Hand des Oswald-Schlussmannes. Ebenhofer bleibt die Zentrale im Perger Spiel. Wieder toller Stanglpass auf Steinbauer, der nichts einbringt.

Die Führung für Perg noch vor der Pause. Erneut kommt von Ebenhofer die Flanke in den Strafraum, bei der Steinbauer am Höchsten steigt. Perg-Kapitän Markus Derntl-Saffertmüller drückt den Ball zum 2:1 für die HABAU-Elf nur noch über die Linie.

Stimmen nach dem Spiel



Perg-Kapitän Markus Derntl:"Es war wieder eine Super-Einheit für uns. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir echt gut kombiniert. Das Team trainiert sehr engagiert. Daher haben wir in HZ 2 hauptsächlich auch das 1b-Team integriert."

Liga-Konkurrent schießt ASKÖ Steinbach Schwertberg ab



Nur einen Tag davor zeigt Ligakonkurrent SPG Pregarten, dass sie nicht nur in der Vorbereitung schon sehr weit vorne sind. Das Team von Ex-Perg Coach Samir Gradascevic zerlegt die doch sehr dezimierte Steinbach-Elf aus Schwertberg. Die Aisttaler, die ohne 1-er Goalie Rimser angereist wind und einige junge Spieler zum Einsatz bringen, kassieren mit 1:7 eine doch unerwartet hohe Niederlage. Spieler des Abends war der überragende Markus Blutsch, der sich gleich 4 Mal in die Torschützenliste einträgt. Erwähnenswert auch das enorme Laufpensum der Japaner Onda und Nagata über die volle Spieldauer.