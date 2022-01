PABNEUKIRCHEN. "Ein Sackerl fürs Hunde-Gackerl" gibt es jetzt einmal an zwei Stellen in Pabneukirchen. Weitere können bei Bedarf folgen. Gemeinderat Leopold Enengel, SPÖ, appellierte in der letzten Sitzung des Vorjahres, kostenlose Hunde-Sackerl auch in Pabneukirchen zur Verfügung zu stellen. Bürgermeisterin Barbara Payreder, ÖVP, reagierte sofort. Die Gemeindearbeiter montierten jetzt die Sackerl-Automaten am Gehsteig bei der Friedhofsmauer (Gegenüber Gasthaus Samböck) und bei der Schule (Steigenabgang zur Greinerwald Landesstraße. Für die einen „stinkt es zum Himmel“. Andere treten mitten rein.

Gefährlicher Hundekot

Gefährlich wird der Hundekot aber für die Rinder. Wenn Kühe Heu oder Gras-Silage fressen, die durch Hundekot mit Parasiten verseucht sind, ist das gefährlich für die Tiere. Ein Gramm Hundekot beinhaltet Millionen von Bakterien. Der Hundebandwurm beispielsweise kann bei Rindern zu Fehl- oder Totgeburten führen. Ein anderer Parasit, der durch Hundekot übertragen wird, ist der Einzeller Neospora Caninum. Auch der kann zu Fehlgeburten bei Rindern führen.