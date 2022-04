Spontanität, Redegewandtheit und Teamgeist

Am 10. April 2022 wurde in der Volksschule in Schwertberg der Bezirksentscheid 4er Cup und Redewettbewerb ausgetragen. In dem Bewerb 4er Cup durften sich ein Team mit 4 Personen, 2 weiblich und 2 männlich, bei Wissens- und Geschicklichkeitsstationen messen. Unter den 32 Teilnehmern befand sich ein Team aus der Ortsgruppe Ried/Katsdorf, die sich den Sieg holten. Dicht gefolgt von einem Team aus der Ortsgruppe Mauthausen und einem weiteren Team aus der Ortsgruppe Ried/Katsdorf.

Weiters stellten auch an diesem Tag 24 Teilnehmer ihre Redegewandtheit bei dem Bewerb „Spontan Rede“ unter Beweis. Dabei hatten die Teilnehmer wenige Minuten Zeit sich eine Rede zu einem Thema aus den Schwerpunkten der Landjugend zu überlegen und präsentierten diese anschließend. Sie begeisterten die Jury mit Reden zum Thema Kultur und Brauchtum, Sport und Gesellschaft, Allgemeinbildung, Young & International sowie Landwirtschaft und Umwelt. Die Redner waren beim Bezirksentscheid in den Kategorien Spontanrede unter 18 und Spontanrede über 18 unterteilt. In den Kategorien unter 18 konnte sich Anna Bauernfeind aus Mauthausen durchsetzen. Bei der Kategorie „Spontan Rede“ über 18 konnte Marlene Öllinger aus Perg die Jury mit einer tollen Rede am meisten überzeugen.

Wir gratulieren allen Teilnehmern für die tollen Leistungen und wünschen allen Siegern viel Erfolg beim Landesentscheid. Einen großen Dank möchten wir auch an die Landjugend Schwertberg aussprechen, die uns an diesem Wochenende mit ihrer köstlichen Verpflegung, wie Böte, Getränke und Kuchen, versorgt haben.