Tennis: Egger mit Team 2 nach Sieg über Perg auf Landesliga-Kurs!

Der Siegeszug der zweiten Tennis-Garnitur der DSG U. Stein&Co Mauthausen hält auch im sechsten Meisterschaftsspiel am 25.6.2022 an. Das Team von Kapitän Markus Egger sorgt in der DANUBIS-Arena gegen den ÖTB TV Perg 1 mit 8:1 für klare Verhältnisse und somit in der Herren Regionalklasse Ost weiter für Furore.

Marko Vujic (DSG U. Stein&Co Mauthausen) eröffnet auf dem Centercourt gegen Wolfgang Kastl. Der Welser gewinnt sämtliche Vorhand-Rallies, zudem hadert Kastl mit dem zweiten Aufschlag. Und trotzdem. Der 34jährige Perger geht im gesamten Match in jedem Game in den Einstand. Muss sich dennoch in zwei Sätzen klar geschlagen geben.

Neben ihm auf Platz 1 das Duell des 54jährigen Klaus Aschauer (Mauthausen) und HP Wagner. Der Perger zeigt attraktives Tennis aus dem Lehrbuch, hat aber gegen den Ausnahmeathlet Aschauer keine Chance.

Andreas Huber alias DJ Insulin Junkey aus Enns gegen den Perger Stefan Öllinger lautet das nächste Einzel auf Platz 2. Huber begeistert im ersten Satz die Fans. Starke, ansatzlose Vorhand und gefühlvolle Stops am Fließband. Doch der Satz geht mit 4:6 an Perg. Das langsame Spiel von Öllinger ermüdet Huber zusehends, 0:6 im zweiten Durchgang.

Nun kommt Mauthausen-Kapitän Markus Egger auf dem Centercourt zu seinem Einsatz. Der 39jährige Linkshänder umläuft immer wieder geschickt seine Rückhand und bringt so seine explosive Vorhand an den Mann. Er verteilt schließlich die Tennis-Höchststrafe.

Tobias Leitner (Mauthausen) präsentiert sich topfit und schlägt den OÖ-Liga erfahrenen Andreas Temper in schnellen zwei Sätzen.

Im letzten Einzel des Tages lässt Danubis-Coach Hannes Pühringer gegen Bauernberger in keiner Phase des Spieles Zweifel über den Sieger aufkommen. Sein stets gut durchdachtes Spiel ist für den Perger nur eine Tennis-Lehrstunde.

Und auch die Tennis-Doppel gehen allesamt mit 2-Satz Erfolgen an die Donaumärkter.

DSG Union Stein&Co Mauthausen 2 ÖTB TV Perg 1 8:1

Einzel:

Markus Egger gg Paul Kastner 6:0, 6:0

Marko Vujic gg Wolfgang Kastl 6:1, 6:3

Tobias Leitner gg Andreas Temper 6:0, 6:2

Hannes Pühringer gg Manuel Bauernberger 6:1, 6:2

Klaus Aschauer gg Hans-Peter Wagner 6:2, 6:3

Andreas Huber gg Stefan Öllinger 4:6, 0:6

Doppel:

Marko Vujic/Tobias Leitner gg

Paul Kastner/Wolfgang Kastl 6:3, 6:0

Hannes Pühringer/Klaus Aschauer gg

Andreas Temper/Hans-Peter Wagner 7:6, 6:4

Markus Egger/Andreas Huber gg

Manuel Bauernberger/Stefan Öllinger 6:0, 6:3

Mit dem TC Weichstetten (2.7./Auswärts) und dem UTC Kronstorf (9.7./Heim) hat Egger&Co noch die härtesten Konkurrenten auf die Meisterschaft vor sich.