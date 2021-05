U. Stein&Co Mauthausen: Kantersieg bei Auftakt als beste Werbung für Heim-Serie!

Das erste Meisterschaftsspiel der neuen Saison wird mit dem Selbstvertrauen des Vorjahres begonnen. Und so startete der amtierende Staatsmeister von der DSG U. Stein&Co auch gleich fulminant in die Titelverteidigung. Mit 8:1 wurde der TC Schwaz vom Mauthausener Sandsturm weggefegt.

Und das, obwohl mit der Ungarn-Elite Attila Balázs, Marton Fucsovics und dem Niederösterreicher Andi Haider-Maurer ganz starke Spieler nicht antraten. Dafür mit der neuen Nr. 1, dem 30jährigen Rola Blaz aus Slowenien. Der Linkshänder hatte beim Premierensieg für Mauthausen keine echten Probleme. Verteilte sogar im zweiten Satz die Höchststrafe von 6:0 an Waldner.

Ebenfalls mühelos in zwei Sätzen, die für Mauthausen spielenden Alexander Erler (Kufstein) und der Wiener Thomas Statzberger. Der 26jährige Gergely Madarasz aus Ungarn überrascht gegen den Aufschlag-Riesen Matthias Haim aus Vorarlberg ebenfalls klar in zwei Sätzen.

Und auch ein weiteres Urgestein aus Mauthausen ist zurück auf der Siegerstraße. Dominik Aigner aus Losenstein bringt mit seinem Sieg im Einzel wie auch im Doppel die Tiroler Fahne endgültig auf Halbmast.

Sie haben es also tatsächlich geschafft. Mit dieser Kampfansage in der Fremde haben die Mannen von Team-Kapitän Hannes Pühringer so richtig Lust und Laune für das ohnehin bereits tennisverrückte Mauthausen gemacht.

In drei darauffolgenden Heimspielen am 3. Juni (TC Kern), 5. Juni (TC Raiffeisen Dornbirn 1) und 12.6.2021 (Casa Moda Steyr 1) sind die Filzballkünstler an der Donau auf heimischer Tennisanlage in Mauthausen zu bewundern. Los geht's jeweils ab 11 Uhr.



TC Raiffeisen Schwaz 1Union Stein&Co Mauthausen 1 1 : 8

Einzel:

1. Niklas Waldner gg Blaz Rola (SLO) 3:6, 0:6.

2 Philipp Schroll gg Alexander Erler 2:6, 2:6.

3 Matthias Haim gg Gergely Madarasz (HUN) 3:6, 2:6.

4 Hleb Maslau (BLR) gg Gabriel Schmidt 1:6, 4:6.

5 Luca Maldoner gg Thomas Statzberger 0:6, 1:6.

6 Jannik Giesse (GER) gg Dominik Aigner 3:6, 2:6.