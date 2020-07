Perg. Trotz der herausfordernden Zeit, die wir gerade durchleben, steht der Stocksport in Perg nicht still. Zum dritten Mal findet heuer die Stadtmeisterschaft auf den Freiluftbahnen der ASKÖ Sportanlage Perg statt.

Bei diesem Solo-Sommercup treten vier Gruppen zu je 8 Spielern gegeneinander an, wobei in der Gruppe jeder gegen jeden schießt. Nach den Vorrunden folgen das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. Die insgesamt 32 Personen stellen stets ihr Können unter Beweis. Unter den Schützen sind nicht nur Profis sondern auch Neueinsteiger.

Alle Teilnehmer dieses einzigartigen Cups sind ausschließlich unterstützende Mitglieder des ASKÖ Perg.

Im Zuge des Cups werden insgesamt zirka 150 Spiele ausgetragen, wobei alle Plätze ausgespielt werden.

Der Sieger des Vorjahres und die weiteren Plätze 2 bis 4 aus dem Vorjahr sind fix gesetzt und in die Gruppen A bis D aufgeteilt. Die restlichen Startnummern und Gruppen wurden mittels Los entschieden. Der Vorjahreschampion Christian Standfest will seinen Platz auch dieses Jahr gegen die restlichen 31 Spieler verteidigen.

Der gesamte Cup dauert von 19. Juni 2020 bis 19. September 2020. Jede Vorrunde dauert zwei Wochen. In diesen zwei Wochen muss man seinen Gegner zum Duell herausfordern.

Die Pokale und Warenpreise werden vom Südstadtwirt Perg, Gasthaus Mitterlehner, gesponsert.

Die Idee dieses Sommercups entsprang Erich Mitterlehner und Gerhard Schatz.

Die Stimmung bei den einzelnen Spielen ist sehr gut. Man spürt die Spannung und die Begeisterung der Zuseher ebenso wie die Konzentration und Freude der Teilnehmer.

Die Stockschützen des ASKÖ Perg laden herzlich zum Finale am 19. September 2020 auf der ASKÖ Sportanlage Perg ein. Weiter Informationen zum Ablauf sind der angeschlossenen Ausschreibung zu entnehmen.

Stock Heil!